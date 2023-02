‘Mogelijk aanslag vermeden’ bij Miss België verkiezing: Peter C. (46) met wapens opgepakt, beweegredenen nog onduidelijk

“Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van Miss België die even later in Plopsaland zou plaatsvinden. De exacte beweegredenen van Peter C. zijn nog onduidelijk. Hij was niet gekend, noch bij politiediensten noch bij veiligheidsdiensten”, aldus het federaal parket in een persbericht.

De man was vergezeld van een vrouw van Nederlandse nationaliteit. Het is voorlopig niet duidelijk of zij op de hoogte was van zijn plannen.

“De zaak werd toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Die zal later zondag of maandagvoormiddag beslissen of beide personen bij hem worden voorgeleid en of hij een aanhoudingsmandaat zal afleveren”, staat nog in het persbericht.

Vertraging

De verkiezing van Miss België konden, na een vertraging van anderhalf uur, doorgaan zoals gepland. Vlak voor de show van start zou gaan, werd de zaal ontruimd. De politie heeft de zaal volledig gesweept. Niemand mocht op dat moment het pand betreden. “We waren klaar om aan de show te beginnen tot dat plots de commissaris van de politie naar mij kwam”, zei organisatrice Darline Devos aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben met alle 32 meisjes en onze crew naar buiten gegaan.”

De kandidaten hielden het hoofd koel, zegt Devos. “Er was zeker geen paniek bij de meisjes.” Midden in de nacht werd Emilie Vansteenkiste verkozen tot Miss België 2023.