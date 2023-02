‘Mogelijk aanslag vermeden’ bij Miss België verkiezing, man met wapens opgepakt: beweegredenen nog onduidelijk

Het federaal parket voert het onderzoek en wil voorlopig niet meer informatie kwijt. De man is intussen al een eerste keer verhoord, maar over zijn beweegredenen bestaat onduidelijkheid. Zondag wordt de man opnieuw verhoord.

Het zou gaan om een man die vanuit Limburg richting De Panne reed met een huurwagen. Iemand van binnen zijn dichte kring zou de politie verwittigd hebben dat hij was vertrokken met het doel om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België.

De politie kwam daarop massaal ter plaatse naar De Panne en controleerde ook alle invalswegen naar Plopsaland, waar de verkiezing van Miss België plaatsvindt, schrijft Het Nieuwsblad. Op die manier kon een verdachte in de vooravond worden onderschept. Hij gaf zich vrijwillig over en had één wapen bij zich, er lag nog een ander in de wagen. In totaal had de man vijf wapens in zijn bezit. Hij zou geen gekend figuur zijn bij de politie.

Vertraging

De verkiezing van Miss België konden, na een vertraging van anderhalf uur, doorgaan zoals gepland. Vlak voor de show van start zou gaan, werd de zaal ontruimd. De politie heeft de zaal volledig gesweept. Niemand mocht op dat moment het pand betreden. “We waren klaar om aan de show te beginnen tot dat plots de commissaris van de politie naar mij kwam”, zei organisatrice Darline Devos aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben met alle 32 meisjes en onze crew naar buiten gegaan.”

De kandidaten hielden het hoofd koel, zegt Devos. “Er was zeker geen paniek bij de meisjes.” Midden in de nacht werd Emilie Vansteenkiste verkozen tot Miss België 2023.