Mogelijk 21 dagen isolatie voor wie besmet is met apenpokken: dit is het voorstel van de expertengroep

Er zijn in Vlaanderen tot nu toe drie gevallen vastgesteld met het apenpokkenvirus. Het gaat om twee gevallen die klinisch zijn vastgesteld en een partner van een van die twee patiënten die ook symptomen vertoont. De RAG heeft vrijdag na overleg enkele maatregelen voorgesteld om de verspreiding in ons land in te dijken. De Risk Management Group (RMG) moet die voorstellen nu nog evalueren.

Dit zijn de voorgestelde maatregelen:

• Wie besmet is moet 21 dagen in isolatie, aangezien het virus een lange incubatieperiode heeft.

• Wie symptomen vertoont, moet naar de spoeddienst van het ziekenhuis gaan, waar de triage zal gebeuren.

• Hoogrisicocontacten hoeven niet in isolatie, maar moeten zelf monitoren of ze symptomen krijgen. Hoogrisicocontacten zijn onder meer huisgenoten, seksuele partners, mensen met wie er nauw contact is geweest en gezondheidswerkers die de patiënt verzorgd hebben.

• De RAG raadt hoogrisicocontacten aan om extra voorzichtig te zijn met mensen met een verminderde immuniteit, zwangere vrouwen en kinderen.

• Er zal verder gesensibiliseerd worden, in het bijzonder bij mannen die seks hebben met mannen aangezien het virus in die groep circuleert. Daarvoor zal Zorg en Gezondheid samenwerken met het expertisecentrum Sensoa.

• Verder wordt ook aan mensen die verschillende seksuele contacten hebben, gevraagd om waakzaam te zijn.

Symptomen

Het apenpokkenvirus is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. De eerste symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitputting. Er kan uitslag ontstaan, die vaak begint in het gezicht en zich vervolgens uitbreidt naar andere delen van het lichaam, waaronder de geslachtsdelen. De uitslag verandert en doorloopt verschillende stadia, en kan lijken op waterpokken of syfilis, voordat er uiteindelijk een korstje ontstaat, dat er later af valt.

Het virus was eerder deze maand al opgedoken in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten.

De komende dagen verwacht de RAG nog aanbevelingen van internationale instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Op basis daarvan kunnen de regels nog aangepast worden. De RAG bestaat uit experts van de verschillende administraties van de regio’s, gezondheidsinstituut Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Sciensano zal meer gespecialiseerde informatie verspreiden naar gezondheidswerkers. Het gezondheidsinstituut zal onder meer uitleg geven over hoe stalen moeten worden afgenomen en waar gezondheidswerkers op moeten letten.

Via persbureau Belga berichtten we eerder nog dat de maatregelen al beslist waren. Dit is niet het geval. De maatregelen zijn slechts een voorstel van de RAG. Ze zullen nog door de De Risk Management Group beoordeeld worden, laat agentschap Zorg en Gezondheid weten.