Moet de openbare ruimte vrouwvriendelijker worden? ‘Bekijk de stad ook meer vanuit het standpunt van kinderen’

Wat vindt u van het project?

“Ik vind het zeer goed. Met de denktank Aula Magna zaten we een aantal jaar geleden samen toen iemand een tussenkomst deed over het veiligheidsgevoel van vrouwen in de openbare ruimte. Zij toonde aan dat veel openbare plekken ’s avonds bijna uitsluitend door mannen worden gebruikt. Sportvelden zijn ook meer op mannensporten gericht, denk maar aan voetbal- of basketbalpleintjes.

“Je kan de infrastructuur aanpassen en bijvoorbeeld de tramlussen lager hangen. Maar ervoor zorgen dat vrouwen zich op straat veilig voelen is niet zo eenvoudig. Dat is een kwestie waar de politiediensten mee aan de slag moeten, maar ook de mentaliteit onder de mensen moet dan wijzigen.”

Wat is de eerste stap naar een meer vrouwvriendelijke stad?

“Ik denk dat er heel wat studies nodig zijn om te analyseren hoe we de openbare ruimte vrouwvriendelijker kunnen maken. Er zullen projecten moeten komen om daarop in te spelen. Uiteindelijk zal dat met trial-and-error gaan. Ik denk dat we er ook voor moeten zorgen dat de stad voor andere groepen in de samenleving ook toegankelijker wordt.”

Welke groepen zijn dat ­precies?

“Een ander punt is dat de openbare ruimte ook vanuit het standpunt van de kinderen moet worden bekeken. Ook voor hen moet de openbare ruimte veiliger worden, zodat ze er autonomer gebruik van kunnen maken. Dat maakt het aangenamer voor gezinnen om in een stad te wonen.

“In Italië is er een zeer boeiend project geweest, la citta dei bambini. Dat heeft Francesco Tonucci opgestart. Dat project gaat over ingrepen om kinderen meer autonomie te geven. Je kunt bijvoorbeeld de deurbel lager hangen, zodat kinderen er ook bij kunnen en hen toe­laten om in de winkels naar het toilet te gaan.”

In Brussel neemt een vrouwelijke politica, schepen Ans Persoons (Vooruit), nu het initiatief. Heeft de vervrouwelijking van de politiek ­ermee te maken dat hier nu pas aandacht voor komt?

“Als je foto’s bekijkt van wie er twintig of vijftig jaar geleden aan de knoppen zat, dan is die verandering inderdaad wel merkbaar. De Franse econome Esther Deflo, die de Nobelprijs gewonnen heeft, deed ooit een zeer interessant onderzoek in India. Daar is het verplicht dat een derde van de districtburgemeesters in heel het land vrouwen zijn.

“Haar onderzoek toonde aan dat meer vrouwen op machtsposities effectief tot een ander beleid leidde. Er kwam bijvoorbeeld meer watervoorziening. Wie aanwezig is, wanneer de beslissingen worden genomen, is dus wel degelijk van belang.”

Speelt Brussel nu een pioniers­rol op dit vlak?

“Wel het is mogelijk dat Brussel een pioniersrol zal spelen, maar het is eerst afwachten wat er concreet uit de bus komt. Alleszins is er in Brussel momenteel veel aan het bewegen. Dit loopt samen met een ander proces, waarbij op een nieuwe manier over de openbare ruimte wordt nagedacht. In Brussel is er meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en de snelheid is bijna overal beperkt tot 30 kilometer per uur. Dat creëert samen een virtuoze cirkel.”

In een column voor The Brussels Times schreef u dat de Brusselse bevolking ‘fluïde’ is, wat bedoelt u daarmee?

“De bevolking van Brussel is sinds 2000 veel sneller gegroeid dan die van Vlaanderen of Wallonië. Het Hoofdstedelijke Gewest telt nu 1,2 miljoen in­woners. Sinds 2000 zijn 1.500.000 mensen in Brussel komen wonen, waarvan een miljoen uit het buitenland. Er zijn ook 1.400.000 mensen uit Brussel vertrokken om in andere delen van het land te gaan wonen. Dat betekent ook dat er een enorme wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen Brussel en de rest van België.”