Moeder die baby achterliet in wassalon in Anderlecht is gevonden

Een onbekende vrouw had de drie maanden oude baby afgelopen zaterdag achtergelaten in een wasserette in de Kliniekstraat in Anderlecht. Het was een buurtbewoonster die zaterdagnamiddag de hulpdiensten verwittigde toen ze het huilende kind aantrof in de wasserette. De hulpdiensten brachten het drie maanden oude meisje meteen over naar het ziekenhuis voor een medisch onderzoek. De politie probeerde sindsdien op basis van het buurtonderzoek en de beschikbare camerabeelden de vrouw die het kind had achtergelaten te identificeren of terug te vinden, maar dat leverde geen resultaat op.

Donderdag liet het Brusselse parket dan een opsporingsbericht verspreiden met beelden van de baby en de vrouw. Diezelfde avond bood een man die beweerde de vader te zijn, maar het kind nooit erkend heeft, zich bij de politie aan. Hij gaf ook de identiteit van de moeder op. Die vrouw werd in de in de loop van vrijdagavond aangetroffen in een snackbar in Laken en opgepakt. Volgens HLN gaat het om een vrouw van 19 jaar uit de Dominicaanse Republiek, die geen vaste verblijfplaats heeft in ons land. De vrouw zou momenteel ondervraagd worden door de politie.

Het kind verblijft intussen nog steeds in het ziekenhuis, in afwachting dat het naar een geschikt gastgezin kan.