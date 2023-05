Modernistische architectenwoning in Zemst gesloopt, ondanks protest en beroepsprocedure tegen afbraakwerken

De vrijstaande villa van architect Roger De Winter (1923-2001) in Zemst staat al vele jaren leeg omdat de eigenaars niet wilden investeren in renovatie en isolatie van de woning. Daardoor is ze door het gemeentebestuur onbewoonbaar verklaard. De sloopvergunning kwam er tot onvrede van de zoon van de architect, Paul De Winter (71), die de afbraak wilde tegengaan.

Hij wordt daarin gevolgd door vele erfgoedliefhebbers die Villa Vaeck willen beschermen als modernistisch erfgoed. Een onlinepetitie verzamelde al snel vierduizend tegenstanders van de afbraakwerken.

Paul De Winter ging begin april in beroep tegen de sloopvergunning, waarna de sloopwerken zestig dagen werden stilgelegd. Toch is de woning vandaag grotendeels gesloopt. Aan VRT NWS zegt de burgemeester van Zemst, Veerle Geerinckx (N-VA), geschrokken te zijn. “Want zolang de beroepsprocedure loopt, is de sloopvergunning niet uitvoerbaar.”

Vrijdag waren er al werken aan het gebouw gemeld, maar na controle van de politie bleek dat “enkel te gaan om het verwijderen van een paar asbestplaten, wat sowieso moest gebeuren. De politie heeft toen wel nog een waarschuwing gegeven aan de eigenaar”.

Ondertussen zijn dus wel structurele en verregaande sloopwerken gebeurd. Geerinckx zegt de zaak op te zullen volgen, maar voorlopig de uitspraak in de beroepsprocedure nog te willen afwachten.