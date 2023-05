Mobiele app van ChatGPT gelanceerd

De app is gratis en laat net zoals de website toe om met de chatbot te communiceren. OpenAI belooft “nauwkeurige informatie te verkrijgen zonder tussen advertenties of meerdere resultaten te hoeven sorteren”, zoals het huidige model van zoekmotoren. Bij opening van de app waarschuwt die ook dat ChatGPT “onnauwkeurige informatie over mensen, plaatsen of feiten” kan geven.

De website van ChatGPT is gelanceerd eind november en telde al meer dan miljoen bezoekers in een week tijd. Twee maanden later telt de dienst ongeveer 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

De Amerikaanse technologiereus Microsoft is de voornaamste investeerder van OpenAI. Het bedrijft integreerde het taalmodel waarop ChatGPT is gebaseerd, in Bing, de zoekrobot van Microsoft. Google staat op het punt om ook een testversie met generatieve kunstmatige intelligentie te lanceren.