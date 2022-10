MNM-dj Wanne Synnave weg bij VRT na meldingen over ‘grensoverschrijdend gedrag’

Synnave zou ongepaste foto’s en berichten verstuurd hebben naar jongeren. Op sociale media heeft de presentator zijn excuses aangeboden aan zij die zijn gedrag als ongepast hebben ervaren. Hij zegt ook een stap terug te zetten bij de musicalproductie waar hij aan werkte.

“Ik verdwijn de komende tijd even compleet uit beeld, zodat zowel de betrokkenen als ikzelf de nodige rust krijgen”, schrijft hij onder meer op Instagram. “Ik zal dus niet meer te horen zijn op MNM. En ik zal niet aanwezig zijn bij de voorstellingen van Kamp Delta, zodat de cast en creatives zich kunnen focussen op wat telt: een goeie voorstelling neer te zetten.”

Synnave was tot april van dit jaar een sidekick van Peter Van de Veire in de ochtendshow op MNM, en presenteerde sindsdien een eigen programma op zondagavond.

Eerder incident

Als gevolg van de klachten vertrekt Synnave dus ook bij de musical Kamp Delta. Die ging vrijdagavond zonder Synnave in première. De 26-jarige was daar niet alleen regisseur, maar schreef ook het script en de muziek voor de show. Tinne de Groot, moeder van Synnave en als koorleiding betrokken bij de productie musical, besloot daarop naar eigen zeggen naar zoon vrijdagmiddag direct van de productie af te halen.

De productiemaatschappij van de musical, The Singing Factory’ kwam in dit voorjaar in opspraak toen duidelijk werd dat een zangcoach van Kamp Delta eerder al aan de kant was gezet bij Studio 100 na seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Groot liet indertijd als koordirigente van de productiemaatschappij bij VTM NIEUWS weten te hebben “besloten om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten om alles in alle sereniteit te laten verlopen”.