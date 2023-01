Minstens zeven doden en negen gewonden bij schietpartij Jeruzalem

De 21-jarige schutter begon rond 20.15 uur te vuren toen mensen het gebedshuis in de wijk Neve Yaakov na de sabbatviering verlieten. De inwoner van Oost-Jeruzalem werd “geneutraliseerd” toen hij in een auto probeerde te vluchten. De politie zou volgens lokale media op zoek zijn naar een andere verdachte. De Israëlische reddingsdienst Magen David Adom zei dat gewonden naar een nabijgelegen ziekenhuis werden gebracht en dat verscheidene van hen in kritieke toestand waren. Premier Benjamin Netanyahu belegt later overleg, melden Israëlische media.

In Jenin op de Westelijke Jordaanoever en andere plekken met Palestijnse bewoners werd de dodelijke aanslag volgens mediaberichten begroet met vuurwerk en vuurwapens die in de lucht werden afgeschoten. De Hamas-beweging, die de Gazastrook regeert, zei dat de aanval een vergelding was voor de inval van het Israëlische leger in het vluchtelingenkamp Jenin op de Westelijke Jordaanoever op donderdag. Negen Palestijnen werden gedood en twintig anderen raakten gewond. Israël wilde met de operatie naar eigen zeggen leden van het militante Islamitische Jihad arresteren.

De situatie tussen Israël en Palestijnen is zeer gespannen. Na de operatie in Jenin kwam het tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen. De Palestijnen hebben de samenwerking met Israël op het gebied van veiligheid beëindigd.

De Verenigde Staten hebben de “vreselijke” aanval bij de synagoge veroordeeld.

Beeld AFP

Israeli forces work next to a covered body at the scene of a shooting attack in Neve Yaacov which lies on occupied land that Israel annexed to Jerusalem after the 1967 Middle East war January 27, 2023. REUTERS/Ammar Awad Beeld REUTERS

Dit bericht wordt aangevuld.