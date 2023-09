Minstens vier overlijdens door noodweer Spanje: vermiste jongen in boom teruggevonden

In de provincie Toledo in centraal-Spanje zijn twee doden gevallen, is maandag bekendgemaakt. Het zou gaan om een 20-jarige man die vastzat in een lift in de gemeente Casarrrubios del Monte. De andere persoon zou gevonden zijn in de stad Bargas. De persoon zou in zijn voertuig gevonden zijn. Zaterdag verdronken twee mensen in de buurt van Zaragoza, nadat ze in een rivier terecht waren gekomen.

Vader vermist

Noordelijker, in de gemeente Aldea del Fresno, wordt naar een man gezocht die met zijn auto in de rivier de Alberche terechtkwam. Zijn zoon (10), die ook in de auto zat, is maandagochtend gered. Hij zou in een boom gevonden zijn, meldt de brandweer.

De hulpdiensten zouden ook nog op zoek zijn naar een 54-jarige vrouw die in Valmojado (Toledo) een voertuig bestuurde. Een 83-jarige man zou in Villamanta (Madrid) door de stroming zijn meegesleurd. Zo meldt de Spaanse krant El Pais.

Beeld AFP

Waarschuwing

Vooral het midden van het Iberisch schiereiland heeft te maken gehad met uitzonderlijke regenval en zeer harde windstoten. Hoewel de regen tegen maandag enigszins is afgenomen, blijft de weerdienst een waarschuwing handhaven.

Op zondag ontvingen inwoners van de hoofdstad Madrid en de regio een noodsignaal op hun mobiele telefoons, vergezeld van een luid geluidssignaal – ongekend in Spanje – waarin ze werden opgeroepen om niet in de auto te stappen en zo veel mogelijk binnen te blijven. Parken, verkeerstunnels en metrolijnen werden gesloten.

De voetbalwedstrijd tussen Atlético Madrid en Sevilla, die zondagavond in Madrid zou worden gespeeld, werd uitgesteld.

Voertuigen liggen op de oever in de gemeente Aldea del Fresno. Beeld AFP

Een weg in Villamiel staat onder water. Beeld REUTERS