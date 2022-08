Minstens negen doden en 55 gewonden bij Israëlische luchtaanval op Gazastrook

Volgens Islamitische Jihad is onder meer een van hun commandanten om het leven gekomen. Het zou gaan om Taysir al-Jabari, die de leiding heeft over een deel van de militaire tak van de groepering. De Palestijnse autoriteiten melden dat ook een 5-jarig meisje is omgekomen bij de aanval.

Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen, en zegt dat ze specifiek gericht waren op Islamitische Jihad, die actief is in het gebied. Ook geldt tot 80 kilometer van de grens met de Gazastrook een ‘speciale situatie’ en zijn onder meer scholen gesloten.

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen aanhangers van Islamitische Jihad en Israël opgelopen. Maandag arresteerden de Israëliërs al een hooggeplaatst lid van de groepering op de bezette Westelijke Jordaanoever. Een ander lid van de groep kwam om in een vuurgevecht met Israëlische militairen.

Beeld ANP / EPA

Vergeldingsactie

Uit vrees voor een vergeldingsactie van Islamitische Jihad sloot Israël eerder deze week de wegen rond Gaza en stuurde militaire versterkingen naar de grens. De aanval van vrijdag kan de situatie verder doen escaleren. Als inderdaad een hooggeplaatst lid van de groepering om het leven is gekomen, kan dat grote gevolgen hebben voor de situatie in het gebied.

Zo bestaat het risico dat de dood van een commandant van Islamitische Jihad beantwoord wordt met raketten vanuit Gaza op Israël. Een woordvoerder van Hamas, de militante groepering die in Gaza de macht in handen heeft, zegt in een verklaring dat de groep zal reageren op de aanval.

De aanval zou zijn uitgevoerd op een dichtbevolkt gebied. Ooggetuigen melden aan Al Jazeera dat ze op meerdere plekken explosies zagen en drones over het gebied hoorden vliegen. Het Israëlische leger raakte onder meer een appartementencomplex. Bij die aanval zou ook de commandant, Al-Jabari, omgekomen zijn.