▶ Minstens 81 doden nadat hangbrug in India instort, honderden mensen vallen in rivier

Meer dan 400 mensen stonden op de brug in de stad Morbi op dat moment en werden in de Machchu rivier gestort. Daarbij zijn minstens 81 doden gevallen, onder wie een onbekend aantal kinderen. Zij hebben momenteel schoolvakantie vanwege Diwali, het lichtfestival, en de brug is een toeristische attractie. Reddingsoperaties zijn nog gaande, aldus de politie.

Op beelden die een plaatselijke tv-zender uitzond, is te zien hoe tientallen mensen zich vastklampten aan de kabels van de ingestorte brug terwijl reddingsteams hen probeerden te redden. De historische brug van 230 meter lang werd gebouwd tijdens de Britse overheersing in de negentiende eeuw. De brug was zes maanden gesloten voor renovatie en werd pas een week geleden weer in gebruik genomen.

Premier Narendra Modi, die in zijn thuisstaat Gujarat is voor een driedaags bezoek, wil dat de deelstaat dringend teams mobiliseert voor de reddingsoperatie. Het is voorlopig nog raden naar de oorzaak. Mogelijk bezweek de constructie onder het gewicht van de vele mensen.