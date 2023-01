Minstens 7 doden en 10 gewonden bij schietpartij Jeruzalem

De schutter is gedood, aldus de hulpdiensten in het door Israël ingelijfde deel van de stad. De politie heeft het over een terroristische aanval. De dader zou op mensen hebben geschoten die bij het einde van het gebed een synagoge verlieten. Daarna zou hij geprobeerd hebben te vluchten in een auto, waarna een vuurgevecht met de politie ontstond.

De politie zou volgens lokale media op zoek zijn naar een andere verdachte. De Verenigde Staten veroordeelden de “vreselijke” aanval.

Het geweld in Israël laait de laatste dagen en weken opnieuw fors op. Palestijnse militanten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit Gaza vijf raketten afgeschoten op Israël. Israël bombardeerde doelen in het gebied. Het geweld volgde op een actie van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever waarbij negen Palestijnen omkwamen.

Dat er recent een nieuw rechts kabinet is aangetreden in Israël onder leiding van Benjamin Netanyahu, zorgt voor verdere spanningen. Netanyahu’s coalitie, waarin ook ultranationalistische extreemrechtse partijen zitten, wil meer Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en het gebied het liefst officieel annexeren.

