‘Minstens 6 doden en tientallen gewonden’ bij explosie in centrum Istanbul, president Erdogan spreekt over ‘aanslag’

De explosie vond even na 14 uur Belgische tijd plaats in de voetgangersstraat Istiklal in de Taksimwijk, een drukke uitgaans-, winkel- en horecawijk rondom het Taksimplein in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad.

Volgens verschillende Turkse media zouden bij de explosie minstens zes doden en 50 gewonden gevallen zijn, maar dat aantal zal mogelijk nog oplopen. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaat het om een bomaanslag.

Op sociale media circuleren foto’s waarop een enorme ravage te zien is en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er meerdere mensen op de grond, sommigen in een plas van bloed. Andere beelden tonen hoe honderden mensen al lopend wegvluchten uit de straat.

Er zijn veel politie-, brandweer- en medische teams ter plaatse gestuurd. Het publiek is uit de omgeving verwijderd voor het politieonderzoek. Er cirkelt ook een helikopter boven de buurt.

Bompakket

CNN Türk meldde eerder op de middag al dat Turkse media een verbod hadden gekregen om beelden van de explosie uit te zenden. Volgens de televisiezender is de kans groot dat het om een terroristische aanslag gaat en is er mogelijk sprake van een winkeltas waarin een bompakket zou gezeten hebben.

