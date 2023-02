Minstens 58 migranten omgekomen na bootongeluk voor Italiaanse kust, 80 opvarenden gered

Het dodental kan nog stijgen, omdat nog niet alle lichamen uit de zee geborgen zijn. Volgens het persagentschap bevonden zich veel vrouwen en kinderen onder de slachtoffers. Er zijn er ongeveer tachtig mensen gered, 21 daarvan zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Maar gevreesd wordt dat er mogelijk nog tientallen mensen niet zijn gevonden. Medewerkers van het plaatselijke havenbedrijf en de politie zoeken verder naar overlevenden. De zoektocht verloopt moeilijk door de hoge golven.

De boot had vermoedelijk ongeveer 250 mensen uit voornamelijk Afghanistan, Iran en Pakistan aan boord. De oude houten vissersboot is door de ruwe zee gebroken en ten onder gegaan. Volgens lokale media was de boot niet bestand tegen de hoge golven. Van het vaartuig lijkt enkel wrakhout over. De burgemeester van Steccato di Cutro zei dat overal, op het strand en tot 300 meter uit de kust wrakstukken te zien zijn.

Beeld ANP / EPA

“Dit is een ruw ontwaken dat de gemeenschap moet wakker schudden, opdat dergelijke tragedies niet gebeuren”, schreef Rosario Valastro, de voorzitter van het Italiaanse Rode Kruis, op Twitter. “Calabrië is in rouw om deze verschrikkelijke tragedie”, zei ook Roberto Occhiuto, president van de Zuid-Italiaanse regio, in een verklaring.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni reageert geschokt op de tragedie. Ze wil dat de landen waar de migranten vandaan komen en waar ze de zee op gaan, meer meewerken om deze drama’s te voorkomen, en dat mensen niet worden aangemoedigd het risico te nemen. Matteo Piantedosie, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, riep in een eerste reactie op om harder op te treden tegen mensensmokkelaars. In de eerste plaats moet voorkomen worden dat dergelijke boten kunnen uitvaren, meent hij.

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar, tot en met afgelopen donderdag, al 13.067 migranten over zee aangekomen. Een nieuwe wet van de regering van premier Giorgia Meloni bemoeilijkt het werk van civiele reddingswerkers op zee. De meeste migranten komen echter met eigen vaartuigen aan.