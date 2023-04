Minstens 49 Kamerleden kregen ook pensioenextra’s

Concreet kunnen Kamerleden het maximumbedrag van 7.813 euro bruto overschrijden door opgebouwde pensioenrechten van andere jobs mee in rekening te brengen. Zo kunnen ex-parlementsleden maandelijks tot 1.562 euro bruto extra pensioengeld trekken, waardoor het bedrag oploopt tot 9.375 euro bruto per maand. Hoeveel oud-Kamerleden daar gebruik van hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.

Wat wel al zeker is, is dat minstens 49 gewezen Kamerleden zelfs méér uitbetaald kregen dan dat verhoogde plafond van 120 procent. Dat staat in een interne nota die maandag werd opgesteld door de Dienst Boekhouding van de Kamer. De te veel betaalde bedragen komen meestal uit de Pensioenkas van de Kamer.

De kwestie wordt vandaag besproken op het Bestuurscomité van de Kamer, aldus de krant.

Groen-Kamerlid Kristof Calvo is niet te spreken over de nieuwe onthullingen. “Voor mij is er maar één mogelijke conclusie. Het is nu echt tijd om het statuut van parlementsleden grondig te hervormen. Er is genoeg getreuzeld. Al die uitzonderingen en koterijen moeten herbekeken worden. Wanneer gaat iedereen dat eindelijk beseffen? De Kamer beleeft een ongeziene crisis. Dus het is echt geen optie om nog langer te talmen.”