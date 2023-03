Minstens 38 doden en 85 gewonden bij treinramp in Griekenland, drie dagen van nationale rouw afgekondigd

“De zoek- en reddingsoperatie is volop aan de gang”, zei een woordvoerder van de brandweer op de staatstelevisie vanaf de plaats van de ramp bij de stad Larissa, ongeveer 300 kilometer ten noorden van hoofdstad Athene. “Het is een tragedie.” Reddingswerkers proberen met kranen en ander zwaar materieel de ontspoorde wagons op te tillen om te zoeken naar overlevenden en slachtoffers. Van de 85 gewonden zijn 53 er ernstig aan toe.

Volgens de eerste informatie van spoorwegfunctionarissen is een passagierstrein uit Athene frontaal in botsing gekomen met een goederentrein die op hetzelfde spoor reed uit de tegenovergestelde richting. De goederentrein was vanuit de havenstad Thessaloniki vertrokken. De passagierstrein was de Intercity 62, die dinsdagavond om 19.22 uur uit Athene was vertrokken met ongeveer 350 passagiers op weg naar Thessaloniki.

Getuigen zeggen tegen Sky News dat beide treinen “volledig verwoest” zijn. Van de voorste twee wagons van de passagierstrein is volgens de regionale gouverneur zo weinig over dat die “niet meer zichtbaar” zijn.

De treinen botsten op elkaar bij de stad Larissa in Griekenland. Beeld REUTERS

Een overlevende zei dat er na de botsing brand uitbrak in de passagierstrein. “Er was chaos en een hels kabaal”, voegde hij eraan toe op de staatstelevisie. “We sloegen de ramen in met onze koffers en baanden ons op de tast een weg uit onze wagon in het donker”, zei een jonge man. Omroep Skai toonde beelden van ontspoorde, verwoeste treinrijtuigen, waarboven dikke rookpluimen hingen. De brandweer rukte met zeventien wagens uit om het vuur te blussen, wat in de loop van de nacht lukte.

Ondertussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van de treinramp. Volgens de staatstelevisie is een functionaris die verantwoordelijk was voor de route van het ongeval al opgepakt.

Het traject tussen Athene en Thessaloniki, waarop het ongeluk gebeurde, is de afgelopen jaren wel gemoderniseerd. De Griekse spoorwegen worden geëxploiteerd door het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato Italiane (FS). Spoorwegwerkers zeiden op de Griekse omroep Real FM dat er ondanks de modernisering flinke problemen waren met de elektrische coördinatie van de verkeersleiding.

De Griekse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Premier Kyriakos Mitsotakis brengt woensdag een bezoek aan de plaats van het ongeval.

