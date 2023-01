Minstens 32 doden en 150 gewonden door zelfmoordaanslag in Pakistaanse moskee

De ontploffing vond plaats tijdens het middaggebed in de noordwestelijke stad, rond 13.30 uur (09.30 uur Belgische tijd), vlak bij de grens met Afghanistan. Op een video die op sociale media circuleert, en door de BBC is geverifieerd, is te zien dat de helft van een muur is ingestort. De moskee is bedekt met stenen en puin terwijl mensen over het puin klauteren om te ontsnappen.

In de moskee waren volgens de politie ongeveer 260 mensen bijeengekomen voor gebed. Een deel van het gebouw is ingestort en er liggen meerdere mensen onder het puin, liet de politie weten. De aanval gebeurde in een zwaarbeveiligde zone in de buurt van een hoofdbureau van politie.

De oorzaak van de explosie is onduidelijk, maar een ambtenaar zei dat de politie het doelwit was geweest en dat de meeste doden tot de politie behoorden. Muhammad Ijaz Khan, hoofd van de politie in Peshawar, vertelde lokale media dat tussen de 300 en 400 politieagenten in het gebied aanwezig waren op het moment van de ontploffing.

Beeld REUTERS

Bommenlegger

Veiligheidsfunctionarissen zeiden dat een bommenlegger op de eerste rij van de moskee zichzelf had opgeblazen. Geen enkele groep heeft toegegeven de aanslag te hebben gepleegd.

Premier Shehbaz Sharif heeft de ontploffing scherp veroordeeld. In een verklaring zei Sharif dat degenen die achter de explosie zitten “niets te maken hebben met de islam”. Hij voegde eraan toe: “De hele natie is verenigd tegen de dreiging van het terrorisme.”

In maart vorig jaar viel een zelfmoordterrorist van terreurbeweging Islamitische Staat een sjiitische moskee in Peshawar aan, waarbij 64 doden vielen. Het was de dodelijkste terreuraanslag in Pakistan sinds 2018.

Premier Shehbaz Sharif veroordeelt de aanslag. Beeld REUTERS

Noodtoestand

Mohammad Asim, een woordvoerder van het Lady Reading Hospital, zei dat sommige gewonden in kritieke toestand verkeerden: “Het is een noodsituatie.” Het ziekenhuis in Peshawar heeft de noodtoestand uitgeroepen en vertelde de BBC dat ze nog steeds de gewonden van de explosie opvangen, en een oproep doen voor bloeddonaties.

In de hoofdstad vaardigde de politie van Islamabad een hoog veiligheidsalarm uit en zei dat de veiligheid bij alle in- en uitgangen van de stad was verhoogd.