Minstens 19 kinderen en 2 volwassenen gedood door schutter bij schooltje in Texas: dit weten we al

Wat is er gebeurd?

De schietpartij begon gisteren iets voor de middag lokale tijd, rond 18.30 uur Belgische tijd. De lokale politie werd opgebeld in verband met een ‘actieve schutter’ op of in de buurt van de Robb Elementary School-basisschool in Uvalde, in Texas. Dat is een plaatsje van zo’n 16.000 inwoners ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio.

De omstandigheden van de schietpartij zijn nog niet helemaal duidelijk. Volgens staatssenator Roland Gutierrez - die door nieuwszender CNN uitgebreid werd geïnterviewd - had de dader eerst zijn grootmoeder neergeschoten en vluchtte hij daarna met een auto. Met de wagen kwam hij in een greppel terecht en vluchtte daarna verder te voet. Aangekomen bij de school opende hij opnieuw het vuur. De senator beroept zich op informatie van de Texaanse staatspolitie. Gouverneur Gregg Abbott zei dat de schutter werd gedood door politieagenten die op de schietpartij afkwamen.

De basisschool heeft een kleine 600 leerlingen en heeft alleen een tweede, derde en vierde klas.

Wat weten we over de slachtoffers?

Bij de schietpartij zijn zeker negentien kinderen gedood. Er zijn daarnaast twee volwassenen omgekomen, leerkrachten voor zover bekend. Na een vuurgevecht met de politie liet ook de dader het leven.

Het Universitair Ziekenhuis in San Antonio meldde vlak na de schietpartij op Twitter dat het twee slachtoffers van de schietpartij in Uvalde had opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeerden in kritieke toestand. Ook twee van de massaal opgedaagde agenten werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Beeld AFP

Wat weten we over de schutter?

De schutter is een 18-jarige Amerikaanse staatsburger, Salvador Ramos, afkomstig uit North Dakota. Volgens gouverneur Abbott woonde Ramos in Uvalde en was hij een leerling van de lokale middelbare school. Ramos gebruikte een handvuurwapen en mogelijk ook nog een geweer, deelde Abbott nog mee. Hij droeg ook een kogelvrij vest. Volgens staatssenator Gutierrez had Ramos het wapen legaal gekocht.

Het eventuele motief van de schutter is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten denken dat hij alleen handelde. Politiecommissaris Pete Arredondo liet tijdens een persconferentie weten dat ze “niet actief op zoek zijn naar een andere persoon of andere verdachten in deze zaak”.

In Amerikaanse media gaan beelden rond die van het Instagramaccount van de schutter zouden zijn, en waarop verschillende wapens te zien zijn. De echtheid van die beelden kon echter nog niet worden vastgesteld. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, haalde het vermeende account van de schutter al offline.

Een voormalig klasgenoot - die anoniem wenst te blijven - zegt tegen CNN dat Ramos op school weinig populair was en werd gepest, onder andere vanwege zijn kleding en de financiële problemen van zijn familie. Hij zou daarom steeds vaker spijbelen. Vier dagen geleden stuurde Ramos hem plots een foto van zijn geweer en een rugzak vol magazijnen. “Gast, waarom heb je dit?”, vroeg de vriend. “Maak je geen zorgen”, had Ramos geantwoord.

Het huis van de dader werd gisteren door de politie doorzocht. Beeld Getty Images

Hoe wordt er in de VS gereageerd?

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn landgenoten opgeroepen op te komen tegen de wapenlobby en wil dat ze het parlement onder druk zetten om “verstandige wapenwetten” aan te nemen. “Hun ouders zullen hun kind nooit meer zien, ze nooit meer in bed laten springen en met ze knuffelen”, zei Biden. “Als natie moeten we ons afvragen: wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby?. We moeten handelen.”

Als Democratische presidentskandidaat beloofde Biden om strengere wapenwetgeving door te voeren om de tienduizenden jaarlijkse doden door vuurwapens in het land te verminderen. Biden en zijn partijgenoten hebben daar echter niet genoeg stemmen voor in het Congres. Dat ligt volgens Biden deels aan de wapenlobby, die vooral in landelijke, dunbevolkte staten invloedrijk is. Die staten, waar wapenbezit wijdverbreid is, hebben een onevenredig grote vertegenwoordiging in de Amerikaanse Senaat, waar een meerderheid van 60 van de 100 stemmen nodig is om de meeste wetgeving aan te nemen.

== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Beeld AFP

Wapengeweld op Amerikaanse scholen

De schietpartij in Texas is een van de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Een schutter doodde 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers.

Vanaf vrijdag vindt in Texas de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de National Rifle Association, de machtige Amerikaanse wapenlobby. Sprekers dit jaar zijn onder meer oud-president Donald Trump, de Texaanse senator Ted Cruz en ook gouverneur Abbott zelf.

Deze schietpartij in Zuid-Texas vindt bovendien tien dagen na de schietpartij in Buffalo, New York, plaats. Toen liep een witte racistische man een supermarkt binnen in een zwarte buurt en schoot dertien mensen neer, tien kwamen om. Sinds het begin van dit jaar zouden er in heel het land al meer dan 215 schietincidenten hebben plaatsgevonden waarbij vier of meer doden vielen, aldus de de Gun Violence Archive, een non-profitorganisatie die de geweldsincidenten bijhoudt. Het was de 27ste keer dit jaar dat een schutter het vuur opende op een Amerikaanse school.