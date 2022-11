Minstens 19 doden bij vliegtuigcrash in Tanzania

De binnenlandse vlucht ging van Dar Es Salaam, het economische centrum van het land, naar Bukoba aan de oever van het Victoriameer. Bij de landing liep het mis en het vliegtuig kwam in het meer terecht op een honderdtal meter van de luchthaven. Volgens Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) is de crash het gevolg van “een storm en hevige regenval”, meldt persagentschap Reuters. Er is ook sprake van dichte mist.

Er is een reddingsoperatie bezig, meldt de maatschappij. Daarbij zijn ook lokale vissers ingeschakeld. Op beelden die circuleren op sociale media, is te zien hoe het vliegtuig in het water ligt met de staart boven water. Het zou gaan om een toestel van de Frans-Italiaanse vliegtuigbouwer ATR.

Eerder werd nog gemeld dat 26 personen waren gered en naar het ziekenhuis overgebracht. De twee piloten overleefden de crash, maar zouden nog vastzitten in de cockpit.

Precision Air is de grootste private luchtvaartmaatschappij van Tanzania. Het bedrijf is deels in handen van Kenya Airways en bestaat sinds 1993. De maatschappij voert binnenlandse en regionale vluchten uit, maar ook chartervluchten naar toeristische plaatsen.