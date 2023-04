Minstens 180 doden na gevechten in Soedan: wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand?

Bij gevechten tussen troepen van president en legerleider Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces) van generaal en vicepresident Mohamed Hamdane Daglo zijn sinds zaterdag al zeker 180 mensen omgekomen. Onder de doden zijn drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma. Zij kwamen zaterdag om bij een vuurgevecht op een vliegveld in Kabkabiya, in het westen van het land. Twee medewerkers raakten ernstig gewond en voertuigen van de organisatie werden geplunderd.Ondanks diplomatieke druk van onder meer de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie ging het geweld ook maandag door.

Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlands beleid, tweette maandagavond dat de EU-ambassadeur was aangevallen in zijn woning in de Soedanese hoofdstad Karthoem. “Dit is een grove schending van het Verdrag van Wenen”, schreef hij. “De veiligheid van diplomatieke gebouwen en personeel is een primaire verantwoordelijkheid van de Soedanese autoriteiten en een verplichting van het internationale recht.”

In de hoofdstad voeren straaljagers van het leger voortdurend aanvallen uit op stellingen van de RSF. Er worden ook tanks en artillerie ingezet. De paramilitaire groep claimt het presidentieel paleis van Burhan en het internationale vliegveld van Khartoem te hebben veroverd, maar het leger ontkent dat. Alle internationale vluchten op Khartoem zijn stilgelegd. Het vliegveld van de hoofdstad was zaterdag een van de eerste doelwitten van de strijd. Ooggetuigen meldden dat vrachtwagens vol soldaten het terrein van het vliegveld opreden. Op sociale media waren beelden te zien van vernielingen in de vertrekhal en zwarte rookpluimen bij geparkeerde vliegtuigen.

Het is voorlopig onduidelijk wie de bovenhand heeft. Straaljagers geven het leger wel een voordeel in de strijd. Volgens ooggetuigen heeft het leger een groot deel van het complex rondom het presidentieel paleis heroverd op de RSF. Persbureau Reuters meldt dat strijders van de RSF ook in de woonwijken van Khartoem opereren en daar veel moeilijker te bestrijden zijn.

De leider van de paramilitaire groep RSF heeft maandag om internationale hulp gevraagd. Volgens de RSF-leider Daglo is de president, zijn militaire rivaal, “een radicale islamist die burgers vanuit de lucht bombardeert”. Daglo beschuldigt zijn tegenstander ervan het op een akkoordje gegooid te hebben met radicale islamisten. Die laatsten vormden een belangrijke steunpilaar voor de in 2019 afgezette dictator Omar al-Bashir, en bleven ook nadien belangrijk binnen het leger. Generaal al-Burhan bestempelde de RSF op zijn beurt officieel als “rebellenorganisatie”, die onmiddellijk moet worden ontbonden.

Ook de Verenigde Staten, China, Rusland, Egypte en Saoedi-Arabië hebben al aangedrongen op een snel einde van de gevechten. De presidenten van Kenia, Zuid-Soedan en Djibouti staan, volgens een tweet van de Keniaanse president William Ruto, klaar om te bemiddelen. Zij willen naar Soedan vliegen zodra dat weer mogelijk is.

Hoe is het conflict ontstaan?

In Soedan vechten twee legers tegen elkaar die al tien jaar naast elkaar bestaan: het regeringsleger onder leiding van generaal Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire RSF (Rapid Support Forces) van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als ‘Hemeti’. De twee generaals werkten jarenlang samen. In 2019 verdreven ze, na aanhoudende straatprotesten, dictator Omar al-Bashir, en in 2021 pleegden ze samen een coup. Sindsdien leiden ze Soedan: Burhan als de nummer één, Hemeti als de nummer twee.

De laatste maanden ontstonden er spanningen tussen de twee generaals. Aanleiding was volgens Reuters de manier waarop Al-Burhan de RSF wilde laten opgaan in het reguliere leger. Hamdan kreeg steeds meer moeite met Burhans plannen.

Wat is de RSF?

De RSF is voortgekomen uit de beruchte ‘jajaweed’-milities die Hemeti leidde, onder meer in de bloedige strijd in Darfur die plaatsvond tussen 2003 en 2008. De RSF telt nu naar schatting 100.000 leden. Het heeft vooral als huurlingenleger een stevige positie in de regio verworven en heeft van Hemeti een van de rijkste mannen van Soedan gemaakt.