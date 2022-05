Minstens 18 kinderen en 3 volwassenen gedood na schietpartij bij schooltje in Texas: dit weten we al

Wat is er gebeurd?

De schietpartij begon iets voor de middag (lokale tijd) op dinsdag. De lokale politie werd meteen opgebeld in verband met een ‘actieve schutter’ op of in de buurt van een basisschool in Uvalde, in Texas. Dat is een plaatsje ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio.

De omstandigheden van de schietpartij zijn nog niet helemaal duidelijk. Volgens senator Gutierrez had de dader eerst zijn grootmoeder neergeschoten en vluchtte hij daarna met een auto. Aangekomen bij de school opende hij opnieuw het vuur. De senator beroept zich op informatie van de Texaanse staatspolitie. Gouverneur Abbott zei dat de schutter blijkbaar werd gedood door politieagenten die op de schietpartij afkwamen.

De basisschool heeft een kleine 600 leerlingen en heeft alleen een tweede, derde en vierde klas.

Zijn er gewonden of doden gevallen?

Bij de schietpartij zijn zeker achttien kinderen gedood. Er zijn daarnaast drie volwassenen omgekomen, waaronder de schutter zelf.

Het Universitair Ziekenhuis in San Antonio meldde vlak na de schietpartij op Twitter dat het twee slachtoffers van de schietpartij in Uvalde had opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeerden in kritieke toestand. Ook twee van die agenten werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Wat weten we over de schutter?

De schutter is een 18-jarige Amerikaanse staatsburger, Salvador Ramos. Volgens gouverneur Abbott woonde Ramos in Uvalde en was hij een leerling van de lokale middelbare school.

De motivatie van de schutter is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten denken dat hij alleen handelde. Politiecommissaris Pete Arredondo liet in een persconferentie op dinsdagavond (lokale tijd) weten dat ze “niet actief op zoek zijn naar een andere persoon of andere verdachten in deze zaak”.

In Amerikaanse media gaan beelden rond die van het Instagramaccount van de schutter zouden zijn, en waarop verschillende wapens te zien zijn. De echtheid van die beelden kon echter nog niet worden vastgesteld. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, haalde het vermeende account van de schutter al offline.

Wapengeweld op Amerikaanse scholen

De schietpartij in Texas was een van de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Een schutter doodde 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers.