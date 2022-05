Minstens 14 kinderen gedood na schietpartij bij schooltje in Texas: dit weten we al

Wat is er gebeurd?

De schietpartij begon iets voor de middag (lokale tijd) op dinsdag. De lokale politie werd meteen opgebeld in verband met een ‘actieve schutter’ op of in de buurt van een basisschool in Uvalde, in Texas.

De omstandigheden van de schietpartij zijn nog niet helemaal duidelijk. De autoriteiten zeiden aanvankelijk dat de schutter zich in de school had verschanst, een andere ambtenaar zei dan weer dat het schietincident buiten plaatsvond.

Zijn er gewonden of doden gevallen?

Bij de schietpartij zijn zeker veertien kinderen omgekomen, meldt gouverneur Greg Abbott. Er is ook een leraar doodgeschoten.

Er worden nog dertien leerlingen behandeld op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Een 45-jarige werd ook in het ziekenhuis opgenomen nadat hij door een kogel werd geschampt, aldus het ziekenhuis.

Wat weten we over de schutter?

De gouverneur laat weten dat de schutter is doodgeschoten. Aanvankelijk berichtten Amerikaanse media nog dat de verdachte was opgepakt. De motivatie van de schutter is nog niet duidelijk. Het zou gaan om een 18-jarige man.