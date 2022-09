Minstens 10 doden en 15 gewonden bij steekpartijen in Canada, politie zoekt twee verdachten: dit weten we nu

Aanvallen op 13 locaties

De aanvallen vonden plaats op 13 locaties in James Smith Cree Nation en Weldon, twee afgelegen plaatsen met een grote inheemse bevolking. De eerste melding over een steekpartij kwam zondag om 5.40 uur (lokale tijd) binnen bij de politie, snel gevolgd door meldingen van nog een heel aantal andere steekincidenten.

De dodelijke slachtoffers werden op dertien verschillende locaties gevonden. De Royal Canadian Mounted Police verricht onderzoek op de plaatsen delict.

De leiders van de gemeenschappen die samen James Smith Cree Nation vormen, hebben lokaal de noodtoestand uitgeroepen.

Zeker 10 doden en 15 gewonden

Tot nu toe zijn zeker tien mensen overleden en er zijn minstens vijftien gewonden. Een aantal lichtgewonden zou mogelijk zelf naar het ziekenhuis zijn gegaan voor verzorging, waardoor het aantal nog kan oplopen. Ook wordt gevreesd voor meer doden, omdat meerdere gewonden in kritieke toestand verkeren.

De lokale ziekenhuizen hebben de noodtoestand geactiveerd, zo meldt Anne Lindemann, woordvoerder van de Saskatchewan Health Authority (SHA).

Klopjacht op 2 verdachten

De politie is op zoek naar twee verdachten. Het gaat om de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson. Over het motief van de twee en of het broers zijn van elkaar, heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

De daders zouden zich in een zwarte Nissan Rogue verplaatsen. Volgens een politiewaarschuwing die kort na de middag werd afgegeven, zou het tweetal zich mogelijk in Regina bevinden, de hoofdstad van de provincie Saskatchewan. Daar was al een grote politiemacht gemobiliseerd vanwege een Canadese voetbalwedstrijd in het Mosaic Stadion nabij het centrum van de stad. Blackmore zei echter dat het onduidelijk was in welke richting de verdachten waren gevlucht en of ze inmiddels van voertuig zijn gewisseld.

Damien Sanderson en Myles Sanderson zijn door de Canadese politie aangewezen als verdachten. De twee zijn nog steeds op de vlucht. Beeld via REUTERS

Motief onbekend

Over het motief van de daders is nog niets bekend. De autoriteiten denken dat “bepaalde slachtoffers een specifiek doelwit van de aanvallers vormden, terwijl anderen per toeval zijn aangevallen”, zo deelde adjunct-commissaris Rhonda Blackmore van de Royal Canadian Mounted Police mee op een persconferentie. Het is volgens haar echter nog te vroeg om een motief vast te stellen.

De inheemse leiders van de regio beweren in een verklaring dat de aanvallen mogelijk drugsgerelateerd waren. “Dit is de schade waarmee we geconfronteerd worden wanneer illegale drugs onze gemeenschappen binnendringen”, aldus de Federatie van de Autonome Inheemse Naties, die 74 inheemse gemeenschappen in Saskatchewan vertegenwoordigt.

Inwoners moeten ‘waakzaam’ zijn

De politie waarschuwt dat de twee voortvluchtigen nog altijd worden verondersteld “gewapend en gevaarlijk” te zijn en heeft een waarschuwing uitgegeven voor de provincie Saskatchewan en voor buurprovincies Alberta en Manitoba.

Inwoners worden gevraagd om op een veilige locatie te blijven en geen vreemden in hun woning te laten. “We vragen de inwoners van Saskatchewan en de aangrenzende provincies om waakzaam te zijn”, aldus politiecommissaris Rhonda Blackmore.

Premier Trudeau: ‘Hartverscheurend’

Canadees premier Justin Trudeau heeft inmiddels gereageerd op de aanvallen, die hij “gruwelijk en hartverscheurend” noemt. De premier bedankt alle betrokken politieagenten en hulpverleners en zegt in gedachten bij de slachtoffers en de nabestaanden te zijn.

We are closely monitoring the situation, and urge everyone to follow updates from local authorities. Thank you to all the brave first responders for their efforts on the ground. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 4 september 2022

Een van de meest dodelijke gewelddaden

De steekpartijen vormen een van de meest dodelijke gewelddaden uit de geschiedenis van het land. De voorbije jaren kende Canada een opeenvolging van gewelddaden. Zo doodde een schutter in april 2020 zestien mensen in de provincie Nova Scotia. In januari 2017 werden zes mensen gedood bij een aanval op een moskee in Quebec en in 2018 maaide de bestuurder van een bestelwagen voetgangers neer in Toronto. Daarbij lieten tien mensen het leven.

