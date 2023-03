Minstens 1 miljoen manifestanten tegen Franse pensioenplannen, portaal stadhuis Bordeaux in brand gestoken

Het was de negende keer dat de Franse vakbonden acties organiseerden tegen de pensioenhervormingen en de eerste keer sinds de regering de plannen doordrukte zonder stemming in het parlement. De politie ging in meerdere steden over tot arrestaties. Ook raakten betogers en agenten gewond.

De regering schat het totaal aantal deelnemers op 1,089 miljoen, vakbonden spreken zelfs over 3,5 miljoen. In Parijs waren 119.000 mensen op straat gekomen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. In heel Frankrijk werden zo’n 12.000 politiemensen ingezet, waarvan 5.000 in Parijs.

Onder meer in Parijs kwam het tot confrontaties met de politie, die wapenstok en traangas inzette tegen betogers die met stenen en vuurwerk gooiden. Ook staken relschoppers afval in brand dat niet was opgehaald door de staking van vuilnisophalers. Verder werden onder meer een restaurant van McDonald’s en winkels geplunderd.

Ook in andere steden was het onrustig, zoals Nantes en Bordeaux. In die laatste stad probeerden relschoppers vanavond de poort van het stadhuis in brand te steken. De brandweer kon de brand ondertussen blussen. Ook in Rennes gebruikte de politie een waterkanon.

Les sapeurs-pompiers s’activent pour éteindre le feu sur la porte de la mairie de #Bordeaux #ReformedesRetraite pic.twitter.com/bY2lmDX1Ne — Rue89 Bordeaux (@Rue89Bordeaux) 23 maart 2023

Over heel Frankrijk raakten 123 agenten gewond, aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Meer dan tachtig manifestanten werden opgepakt. De minister deelt ook mee dat hij in de loop van de avond naar de politieprefectuur in Parijs zal gaan “om de situatie op te volgen en de agenten te bedanken”. In een reactie op Twitter noemde de Franse premier Elisabeth Borne het geweld en de vernielingen “onaanvaardbaar”.

Door de acties reed de helft van de hogesnelheidstreinen niet. Ook het treinverkeer in Parijs kwam voor een groot deel stil te liggen. Toeristische trekpleisters als de Eiffeltoren en het kasteel van Versailles bleven gesloten. Daarnaast blokkeerden betogers toegangen tot universiteiten, hogescholen en oliedepots.

Volgens de krant Le Figaro moesten veel vluchten worden geannuleerd. In de ochtend blokkeerden demonstranten een terminal op vliegveld Parijs-Charles de Gaulle. Het ministerie van energietransitie waarschuwde dat de kerosinebevoorrading voor de vliegvelden van Parijs “kritiek” begon te worden.

President Emmanuel Macron gaf woensdag een tv-interview waarin hij de hervormingen verdedigde. Hij vergeleek de protesten met de antidemocratische bestorming van het Amerikaanse parlement, het Capitool, begin 2021. Verontwaardigde vakbonden noemden de vergelijking een provocatie.

Vakbonden houden volgende week dinsdag tiende actiedag De vakbonden in Frankrijk gaan op dinsdag 28 maart opnieuw actievoeren tegen de pensioenhervorming. Het wordt al de tiende actiedag tegen de omstreden verhoging van de pensioenleeftijd. Het nieuwe protest zal door die beslissing samenvallen met het bezoek van de Britse koning Charles aan Frankrijk. Het eerste staatsbezoek van de Britse vorst vindt van zondag tot volgende week woensdag plaats. De aanhoudende actiebereidheid bewijst volgens de Franse bonden “de vastberadenheid van de werkwereld en van de jeugd om de intrekking van de hervorming te verkrijgen”. De beslissing om de pensioenhervorming door te drukken via het bijzondere grondwetsartikel 49.3, waarmee een stemming in het parlement werd vermeden, lijkt de onvrede bovendien te hebben aangewakkerd.

