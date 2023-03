Ministeriële instructie rond stikstof was optie voor Demir: ‘Maar dat was niet mijn voorkeurscenario’

De rode lijst uit 2015 met landbouwbedrijven die moeten sluiten, zal niet veel grote wijzigingen ondergaan, bevestigde Demir. Er zullen ook metingen op het terrein gebeuren.

“We gaan hen ook wat tijd geven. Het stikstofplan loopt tot 2030, dat is de einddatum. Onze administratie gaat nu met de parameters aan de slag en zullen ook bedrijfsbezoeken doen”, zei Demir. “Onze ambitie is niet om landbouwbedrijven te sluiten. Die zekerheid zullen ze nu in de loop van de komende maanden krijgen. Er is ook een hele procedure die een sluiting voorafgaat.”

De voorstellen van cd&v zullen nog deel uitmaken van een openbaar onderzoek. Dat onderzoek moet er snel komen, klinkt het bij Demir. Ondertussen zal de regering aan decreten werken, en krijgen adviesraden en de Raad van State hun zeg.

“Alle partijen aan tafel hebben de ambitie om zo snel mogelijk door te gaan met dit dossier. Iedereen wil ook duidelijkheid, die nu wordt gegeven met het stikstofplan”, stelde de minister. “Uiteraard moeten er een aantal dingen van het plan in een decreet en dan naar het parlement. En dat liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Ik ga me niet uitspreken over een timing. Maar iedereen aan tafel wil dat die rechtszekerheid er ook komt.”

Demir gaf nog aan dat ze desnoods zelf de touwtjes in handen had kunnen nemen via een ministeriële instructie, om zo “de tikkende bom van een vergunningenstop” te ontmantelen.

“Dat was een scenario. Als vakminister moet je ook je verantwoordelijkheid nemen als je niet naar een vergunningenstop wil gaan. Maar dat was natuurlijk niet mijn voorkeurscenario”, aldus Demir. “Het allerbeste antwoord op heel het stikstofprobleem is een stevig, definitief plan om dat te reduceren. Ik heb daar niet mee gedreigd, maar ik denk dat eenieder aan tafel daar wel mee in het achterhoofd zat. Dat als het akkoord er niet komt, de minister misschien het initiatief zou nemen.”