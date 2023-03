Minister Zuhal Demir verliest beroep tegen capaciteitstarief

Wat is het capaciteitstarief precies?

Het capaciteitstarief berekent de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet op een andere manier. De nettarieven worden daarbij niet meer volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel grotendeels op basis van het piekverbruik.

Waarom ging Demir in beroep?

De invoering op 1 januari was zeer tegen de zin van Demir. Zij spande een zaak aan tegen de VREG bij het Marktenhof, de 19de kamer van het Brusselse hof van beroep. Volgens de Vlaamse regering zorgt het capaciteitstarief voor een discriminerende behandeling en wordt het doel, bijkomende investeringen in het elektriciteitsnet vermijden, niet bereikt.

“We wisten dat de slaagkansen verdeeld waren, maar zouden onszelf nooit vergeven hebben als we deze laatste strohalm niet zouden hebben gegrepen”, reageert de minister op de uitspraak.

“Het capaciteitstarief aanvechten is wat we de mensen beloofd hadden, de uitspraak betreuren we dan ook. We blijven het fundamenteel oneens met de hervorming van de VREG en begrijpen nog steeds niet waarom die het standpunt van een meerderheid van het parlement naast zich neerlegt. De uitspraak wordt verder nog bestudeerd.”