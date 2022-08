Minister Verlinden kondigt extra controles aan in Antwerpse haven om escalatie drugsoorlog halt toe te roepen

Bekijk de aankondiging van minister Verlinden

Antwerpen wordt al maanden getroffen door incidenten die gelinkt zijn aan drugscriminaliteit. En het gaat van kwaad naar erger. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden alweer schoten afgevuurd, in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord. Het is het vierde (!) incident in amper zes dagen tijd.

Meer politie en controles

Minister Verlinden wil meer agenten recruteren om de georganiseerde misdaad aan te pakken: “Ik denk niet dat dit een louter Antwerps probleem is. daarom willen we zeker 1000 nieuwe mensen inzetten bij de Federale Politie, maar ook bij de scheepvaartpolitie.”

“We willen meer containers scannen, en zullen ook IT mensen aanwerven om telefoons van criminelen te kraken”, voegt ze toe.

“Er is een ketenaanpak nodig, waarbij preventie centraal staat. We moeten duidelijk maken dat druggebruik onverstandig is. We moeten criminelen opsluiten. Internationaal moeten we samenwerken met Latijns Amerika om de bron van de drugs aan te pakken”, concludeert Verlinden.