Minister Vandenbroucke wil doelgroep apenpokken tegen volgende week vaccineren

Sinds het begin van de uitbraak zijn in ons land 546 bevestigde gevallen van de apenpokken opgedoken. Het gros daarvan, 304 besmettingen, deed zich voor in Vlaanderen. Volgens viroloog Boudewijn Catry van gezondheidsinstituut Sciensano lijkt het aantal nieuwe besmettingen wel af te toppen, al is het nog vroeg om grote conclusies te trekken.

Om de beschikbare vaccins zo doelgericht mogelijk te kunnen inzetten, werkt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke samen met twaalf referentiecentra voor hiv-patiënten. De ziekte wordt op dit moment immers vooral overgedragen tussen mannen die seks hebben met andere mannen, een groep die ook kwetsbaar is voor hiv-besmetting.

“We hebben de centra gevraagd om de mensen in de doelgroep zelf uit te nodigen en hen te vaccineren tegen eind volgende week. Dat zal wellicht niet helemaal lukken, want het is een moeilijke doelgroep – maar de ambitie is wel om hen maximaal tegen volgende week te vaccineren”, aldus Vandenbroucke. Ook voor de vaccinatie van sekswerkers wordt met gespecialiseerde organisaties samengewerkt.

De doelgroep voor vaccinatie is in ons land weliswaar vrij nauw gedefinieerd. Ons land kampt immers met een erg beperkte voorraad vaccins. Afgelopen weekend trokken heel wat Belgen daarom naar Noord-Frankrijk, waar ze zich wel konden laten inenten. Op dit moment zijn in ons land naar schatting 300 à 400 mensen ingeënt sinds de uitbraak van de apenpokken. “Bij de start van de epidemie hebben we 200 doses kunnen kopen, via de Europese commissie hebben we er nog eens 3000 kunnen krijgen. Intussen zijn er ook nog 30.000 doses van producent Bavarian Nordic besteld, die worden in het vierde kwartaal van dit jaar geleverd”, voegde Vandenbroucke nog toe.

Eerste vrouw in ons land besmet

Dinsdagochtend werd voor het eerst in ons land een bevestigd geval van de apenpokken vastgesteld bij een vrouw. Alle gekende infecties gebeurden tot nog toe bij mannen. “Seks met wisselende partners is op dit moment de belangrijkste manier van besmetting, maar het zou fout zijn om apenpokken weg te zetten als een ziekte die alleen de homogemeenschap kan treffen”, waarschuwde Boudewijn Catry van Sciensano nog.

Al bij al blijven de zware gevolgen van een besmetting beperkt. Van de 546 besmette personen belandden er slechts 28 in het ziekenhuis, waaronder drie mensen omdat ze thuis niet geïsoleerd konden worden. Geen van hen had intensieve zorgen nodig.