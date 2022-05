Minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) eist dringende herevaluatie van 54 ‘gevaarcrèches’ die nog steeds open zijn

Van de circa 100 kinderopvangdossiers waarin Kind en Gezin zich de voorbije jaren benadeelde partij heeft gesteld bij de politie of het parket, zijn er 54 betrokken crèches nog open. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) kon inkijken, zo zei ze maandag al in de onderzoekscommissie kinderopvang van het Vlaams Parlement. Het gaat om onderzoeken naar zware incidenten, mishandeling, verwaarlozing of grensoverschrijdend gedrag. De kindjes liepen daarbij ernstige letsels op of zijn in sommige gevallen overleden.

Voor die 54 voorzieningen vraagt Crevits nu om een dringende herevaluatie. “De veiligheid van de kinderen is van het allergrootste belang. Ik heb gevraagd aan Kind en Gezin om die crèches prioritair te herevalueren”, vertelt ze aan VTM Nieuws. De resultaten van de herevaluatie verwacht ze binnen één of twee weken.

Kind en Gezin wilde enkel schriftelijk reageren: “We zijn ons ten volle bewust van de opdracht en het mandaat van de onderzoekscommissie en we werken hier ten volle aan mee. Nieuwe vragen en vervolgvragen beantwoorden we daarom rechtstreeks aan de onderzoekscommissie en niet eerder al via de pers.”

Uit de vertrouwelijke documenten van Kind en Gezin kwamen nog andere opmerkelijke conclusies. Zo namen 37 van de inmiddels gesloten ‘gevaarcrèches’ op eigen houtje de beslissing om te sluiten, en zou Kind en Gezin de voorbije jaren nog geen enkele keer bij het gerecht aangeklopt hebben voor extra informatie over bepaalde dossiers of crèches.