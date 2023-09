Minister Van Quickenborne verantwoordt zich in de Kamer voor het ‘plasincident’: ‘Kan plasbeweging of luchtgitaar zijn’

Van Quickenborne begon de zitting met een uitgebreide chronologie van de avond van zijn verjaardagsfeest. Hij deed dat aan de hand van de beelden van zijn bewakingscamera. “Ik denk niet dat er veel mensen zijn die graag beelden delen van het einde van een verjaardagsfeest”, zei hij. “Op zo’n moment drinken mensen weleens graag een pint en ik ben ook maar een mens.”

Als gevolg van de geconsumeerde alcohol, maar ook als gevolg van het feit dat de bewuste nacht intussen drie weken geleden is, heeft de minister naar eigen zeggen geen herinnering meer aan het gebaar dat woensdag alle voorpagina’s sierde. “Volgens sommigen zou dat een plasgebaar zijn”, aldus Van Quickenborne. “De persoon die ik op dat moment uitgeleide deed, meende dat het gaat om een luchtgitaarsolo. Ik geef dat toe, ik speel af en toe luchtgitaar. Ik ben een fan van metalmuziek en we waren dat weekend net op het festival Alcatraz geweest. Het zou kunnen, ik weet het echt niet. Wat ik op de beelden in elk geval niet zie, is dat ik naar de combi loop en doe alsof ik er tegen ga plassen.”

Lees ook Het conflict tussen Van Quickenborne en de politiebonden duurt al jaren. Aan de oorsprong ligt één vijfletterwoord: NAVAP Waarom de ‘pipigate’ met minister Van Quickenborne niet zomaar een fait divers is

‘Excuses volstaan niet’

De oppositie stelde na de uiteenzetting in vraag of de minister nog kan blijven functioneren. Christoph D’Haese van N-VA gaf de Open Vld’er, als collega-burgemeester, een preek over de cruciale samenwerking met de lokale politie. “De sereniteit die van u wordt verwacht, straalt u niet meer uit”, stelde hij vast.

De coalitiepartners hielden het beleefd, maar lieten wel verstaan dat de excuses, die de minister donderdag voor het eerst duidelijk uitsprak, niet zullen volstaan. “Wat mijn fractie bezorgd maakt, is de relatie van u als minister met de politievakbonden”, zei Stefaan Van Hecke van Groen. “Die is al langere tijd vertroebeld. Ik denk dat er werk van zal moeten worden gemaakt om dat vertrouwen, dat zeker geschonden is op een bepaald niveau, te herstellen.”

Eenzelfde geluid bij cd&v: “Het enige dat wij vandaag vragen, is respect voor de inzet van de lokale politie”, zei Franky Demon. “Wat zal u ondernemen om die vertrouwensband te herstellen?” Volgens Ahmed Laaouej (PS) is het imago van onze staat op nationaal en internationaal niveau aangetast. “Er zullen zeker zaken moeten worden hersteld.”