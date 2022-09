Minister Van Quickenborne vanuit safehouse: ‘We zitten in nieuwe fase, die van het narcoterrorisme’

“Mijn gezin en ik stellen het goed”, begint Van Quickenborne in het interview bij VTM Nieuws. “Als minister kun je zoiets plaatsen, maar voor mijn vrouw en kinderen is het moeilijker te vatten. Bij mij komt het door mijn functie als minister. Zij hebben hier niet voor gekozen, dat komt hard binnen.”

Donderdag kreeg Van Quickenborne het eerste bericht dat er een dreiging was, zegt hij. “Vrijdag werd dat heel concreet, toen bleek dat er op 100 meter van onze woning een wagen werd aangetroffen met wapens. We hebben onze kinderen afgehaald aan school en zijn dan onder verhoogde beveiliging geplaatst.”

Het onderzoek loopt en Van Quickenborne wil niet vooruitlopen op de feiten. “Ik heb vertrouwen in de diensten. Dit is een milieu dat gewelddadige praktijken niet schuwt. Met het kraken van de Sky-telefoons hebben we gezien waartoe die criminelen in staat zijn: foltering, corruptie, geweld, ... Dit zijn mensen die werkelijk niets schuwen. Gelukkig hebben de veiligheidsdiensten snel kunnen ingrijpen.”

De minister blijft wel strijdvaardig. “We hebben de voorbije twee jaar veel gedaan in de strijd tegen drugscriminelen, en die strijd moeten we ook blijven voeren. Ik ga mij ook niet laten intimideren door die gangsters.”

Narcoterrorisme

Vorige week gold het dreigingsniveau 4 voor de minister, het hoogste niveau waarbij de dreiging ernstig en zeer nabij is. “Ondertussen evalueren de veiligheidsdiensten de dreiging uur na uur. Die bewaking zal nog een tijd duren, ik vrees dat ik als minister de komende tijd onder politiebewaking zal blijven staan. Maar ik heb vertrouwen in het parket en ook de samenwerking met Nederland verloopt zeer goed.”

Voor de verijdelde ontvoeringspoging op Van Quickenborne zijn ondertussen vier mensen opgepakt in Nederland. Er is ook om hun uitlevering gevraagd. “We weten dat dat mensen zijn die onderaan de samenleving staan.”

Maar waarom zij het op hem gericht hebben en waarom precies nu, daar heeft Van Quickenborne geen antwoord op. Veel heeft volgens hem te maken met kopstukken van drugsbendes. Eind vorig jaar heeft België belangrijk verdrag gesloten met Dubai om drugsbaronnen uit te leveren aan ons land. “En nu zijn we een nieuwe fase ingetreden, die van het narcoterrorisme, waarin de criminele onderwereld grip probeert de krijgen op de samenleving. De voorbije jaren hebben we gezien dat zij vooral elkaar naar het leven stonden, nu richten zij zich ook op de overheid.”

Van Quickenborne maakt zich ook sterk dat er de voorbije jaren al belangrijke beslissingen zijn genomen in de strijd tegen drugscriminelen: “We kiezen voor een versterking van de politiediensten, een betere beveiliging van de havens, en twee weken geleden hebben we samengezeten met belangrijkste burgemeesters om de Wet op bestuurlijke handhaving van minister (van Binnenlandse Zaken, red.) Annelies Verlinden toe te lichten. Alles om de strijd met de drugscriminelen aan te gaan, en we gaan dat ook blijven doen.”

Vuurlinie

De justitieminister is ook niet de enige die met dreigementen geconfronteerd wordt. “Wat ik meemaak is voor bepaalde magistraten en betrokkenen al jarenlang de realiteit. Zij staan al jaren voor ons in de vuurlinie. Ook zij krijgen beveiliging als het nodig is, zo staan er in ons land momenteel zo’n tweehonderd mensen onder beveiliging.”

Ook zijn vrouw en twee kinderen staan momenteel onder verhoogde beveiliging. Of zij ook samen bij hem op dezelfde locatie zitten, kan hij niet zeggen. Ondertussen zet hij zijn werk zo veel mogelijk door. “Zoals in corona. Vandaag heb ik nog contact gehad met mijn Italiaanse collega-minister van Justitie en ook de federale begrotingsgesprekken blijf ik voeren. Het werk gaat uiteraard verder.”

Voorlopig blijft Van Quickenborne zitten in zijn safehouse. “Dat is een analyse die gemaakt wordt door de veiligheidsdiensten en ik schik mij daar uiteraard naar.”