Minister Van Quickenborne en gezin opnieuw in safehouse na nieuwe dreiging

In de residentiële wijk in Kortrijk waar minister Van Quickenborne woont, kwamen woensdagnamiddag opnieuw politiewagens aan, zowel van het federale als het lokale niveau. Enkele straten werden meteen afgesloten. Alleen bewoners mochten er nog in, na controle. Volgens bronnen zou het dreigingsniveau in de buurt zijn opgetrokken naar niveau 4, het allerhoogste niveau dat duidt op ‘een dreiging die zeer ernstig en nabij is’.

De minister zelf was op dat moment in Brussel voor de commissie Justitie. Momenteel bevindt hij zich samen met zijn vrouw en kinderen op een veilige plaats. Via zijn woordvoerder laat hij weten niet op de zaak te kunnen reageren, volgens afspraken met het federaal parket.

“Er zijn nieuwe elementen opgedoken in het dossier, die moeten nu onderzocht worden”, meldt het federaal parket woensdagavond. “De dreiging is ernstig genoeg om ze te onderzoeken en evalueren.”

Meer informatie kan woordvoerder Eric Van Der Sypt voorlopig niet geven, maar volgens bronnen van HLN zou het “opnieuw om een dreiging vanuit het drugsmilieu” gaan.

Eerdere ontvoeringspoging

De genomen maatregelen zijn dezelfde als toen op 24 september duidelijk werd dat de minister van Justitie meer dan waarschijnlijk ontsnapt was aan een poging tot ontvoering. Buren hadden het toen vreemd gevonden dat een auto met Nederlandse nummerplaten was achtergelaten voor een oprit van een woning dicht bij de villa van Van Quickenborne.

De buurt in Kortrijk waar minister Vincent Van Quickenborne woont, is opnieuw afgesloten. Beeld Henk Deleu

Alle alarmbellen gingen af toen in de verdachte wagen onder meer een kalasjnikov, spanbandjes en bidons met benzine werden aangetroffen. De minister en zijn gezin werden meteen ondergebracht in een safehouse. Een dag later werden in Nederland eerst drie en later nog een vierde verdachte opgepakt. Eén van hen heeft een zwaar strafblad. De vier zitten sindsdien in de cel, dinsdag werd hun aanhouding met nog eens een maand verlengd. Of Van Quickenborne en zijn gezin ook nu weer naar een schuiladres moeten, is niet duidelijk.