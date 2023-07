Minister Van Peteghem na mislukte onderhandelingen over fiscale hervorming: ‘Als je blijft werken voor die 100 rijke stemmers, dan is niets mogelijk’

Het kabinet wijst erop dat de premier de voorbije vijf weken intensief heeft overlegd met de zeven coalitiepartners van de federale regering over de beslissing en uitvoering van een fiscale hervorming, hoewel het regeerakkoord slechts voorzag in voorbereidende werkzaamheden. Daarom is het akkoord nodig van alle coalitiepartners.

“De premier heeft echter vastgesteld dat er geen akkoord mogelijk is over een fiscale hervorming zonder dat deze de begroting ernstig bezwaart. Het is precies de taak van de regering om na drie zware crisisjaren het budgettair tekort stap voor stap af te bouwen”, onderstreept ‘de Zestien’. “De regering heeft daartoe reeds een pad uitgezet en belangrijke inspanningen geleverd. Uit de laatste cijfers van het Monitoringcomité blijkt dat de voorgestelde begrotingsdoelstellingen voor 2023 en 2024 gehaald worden. De premier heeft steeds gesteld dat deze doelstellingen niet door de fiscale hervorming in gevaar mogen worden gebracht.”

Plan Van Peteghem mislukte

De premier wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) bedanken voor het vele gezamenlijke werk van de voorbije weken. Het was op het voorstel van Van Peteghem dat de regering onderhandelde. “Niet iedereen is in staat om de eigen loopgraven te verlaten en de moed te tonen om in het belang van iedereen beslissingen te nemen”, reageert de minister via Twitter. “Beslissingen om, zoals iedereen al jaren vraagt, de belastingen voor zij die elke dag hun uiterste best doen om bij te dragen eindelijk te doen dalen.”

Van Peteghem geeft toe dat hij teleurgesteld is. Volgens hem bestaat er best een groot draagvlak binnen de samenleving voor een hervorming. We “onderschatten tot wat mensen bereid zijn om de belastingen voor wie werkt te verlagen en het systeem eerlijker, eenvoudiger en meer transparant te maken.”

Op Radio 1 zegt Van Peteghem ervan overtuigd te zijn dat zijn plan “hoewel ambitieus, ook politiek haalbaar is”. Voor de financiering werd gekeken naar eerlijke bijdragen van de grootste vermogens en het inperken van scheefgegroeide gunstregimes. “Met zes van de zeven partijen gingen we op zoek naar consensus. Maar dan kwamen de veto’s van MR. Als je blijft werken voor die honderd rijke stemmers in plaats van te denken aan de vele honderdduizenden mensen die elke dag gaan werken, dan is niets mogelijk.”

Moeizaam overleg

De onderhandelingen verliepen de voorbije weken erg moeizaam. Het voorstel van Van Peteghem was al stevig teruggeschroefd: de oorspronkelijke operatie van 6 miljard euro zakte naar 2 miljard euro, maar ook nadien kwam er nooit echt schot in de zaak. Zowat elke partner had bedenkingen, maar het meest uitgesproken verzet kwam van de MR.

Maandag kondigden de Franstalige liberalen aan dat met de huidige voorstellen wat hen betreft geen akkoord mogelijk was. De Croo en Van Peteghem probeerden de MR te overtuigen om opnieuw te onderhandelen, al moesten ze daarbij vermijden dat ze op die manier andere partijen eraf reden door een té MR-minded voorstel op tafel te leggen. Dinsdagavond kwamen alle partijen alsnog rond de tafel. Maar al gauw kwamen signalen dat het stroef verliep en er opnieuw naar bilaterale gesprekken was overgestapt. Tevergeefs, blijkt nu.

‘Gemiste kans’

Vanuit linkse regeringshoek wordt met de beschuldigende vinger naar de MR gewezen. “Er zaten zes partijen rond de tafel om een compromis te vinden... en één partij die die logica niet volgde”, verklaart PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. Hij prijst wel het werk van De Croo en Van Peteghem.

Dermagne zegt nog dat de eisen van de Franstalige liberalen verder gingen dan het regeerakkoord. Volgens hem ging het om een “belastingverschuiving” en niet om een “belastingverlaging”, zoals de MR eiste. De verschuiving zou zijn van het belasten van arbeid naar het belasten van voornamelijk vermogen en rijkdom, net als consumptie. “Op een gegeven moment moet je een mislukking accepteren. Het is geen gemakkelijk moment, maar het betekent niet het einde van de regering.”

Ook Georges Gilkinet, vicepremier van Ecolo, betreurt dat de besprekingen mislukt zijn. “Het is een gemiste kans om ons fiscale systeem te verbeteren, door de lage en middenlonen te verhogen en positief gedrag voor de planeet aan te moedigen, dankzij een grotere bijdrage van kapitaalinkomsten.”

Petra De Sutter, vicepremier voor Groen, vindt het in De ochtend op Radio 1 “heel jammer dat het niet gelukt is”. “Iedereen besefte heel goed dat het bijzonder moeilijk was om met alle partijen een akkoord te vinden. Maar als één partij van in het begin geen millimeter wil toegeven, dan weet je dat het onmogelijk wordt.”

‘Te veel belastingen op tafel’

“Het probleem in België is niet dat er te weinig belastingen zijn. Er zijn gewoon niet genoeg mensen aan het werk. Wie kan werken, moet dat doen”, reageert de woordvoerder van Georges-Louis Bouchez. De MR weigert in ieder geval het boetekleed aan te trekken. Volgens MR-vicepremier David Clarinval lagen er nog steeds “te veel belastingen op tafel”. De voorgestelde hervorming beloonde volgens hem ook niet alle werkenden, zoals zelfstandigen. Wat er op tafel lag, zou volgens de minister niet genoeg jobs opleveren om de hervorming te financieren.

Ondanks het mislukken van de onderhandelingen over de belastinghervorming zal de MR blijven werken binnen de Vivaldi-coalitie, verzekert Clarinval: “We hebben donderdag een ministerraad met ongeveer honderd punten op de agenda. We blijven werken aan de andere zaken.”