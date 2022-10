Minister Van Peteghem (cd&v) belooft 40 euro belastingkorting per maand, maar kan hij die belofte ook waarmaken?

De federale coalitie had in het regeerakkoord afgesproken dat Van Peteghem louter een fiscale hervorming zou voorbereiden. Aan de uitwerking ging Vivaldi zich niet wagen. Die werd doorgeschoven naar een volgende regering.

Maar dat zag Van Peteghem anders. Hij trok afgelopen weekend naar de begrotingsonderhandelingen met een hervorming die iedere belastingbetaler gemiddeld 1.300 per jaar zou opbrengen, meer dan 100 euro per maand. De andere partijen trapten op de rem omdat er niet genoeg tijd was tijdens de begrotingsgesprekken, maar uiteindelijk kwam er toch een akkoord om nog voor de verkiezingen de fiscale hervorming te starten.

Tegen december moet de minister zijn voorstellen aan de regering voorleggen. Van Peteghem aast op een taxshift van 2 à 3 miljard euro, langs drie pistes. Eén: het verhogen van de belastingvrije som. Dat is het deel van het inkomen waarop geen belastingen betaald moeten worden. Twee: de werkbonus, een belastingvermindering voor werknemers met een laag loon. Drie: het belastingkrediet, een soort belastingverlaging die ook geldt voor wie geen belastingen betaalt.

Dat alles moet gemiddeld 500 euro per persoon opleveren, al zal het exacte bedrag variëren. Waar komt dat geld vandaan? Van Peteghem wil onder meer wieden in een hele hoop ‘koterijen’ en stelsels die vandaag misbruikt worden of althans niet meer gebruikt worden op de manier waar ze voor bedoeld waren. “Het bekendste voorbeeld is de butler. Die levert je bepaalde fiscale voordelen op”, klinkt het.

Dat Vivaldi alsnog een grote taxshift zal aanvatten, mag gerust een verrassing heten. In juli werd de zogenaamde ‘blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming’ voorgesteld, een studiewerk dat Van Peteghem besteld had bij een groep fiscale experts. Daar leek de voorbereiding te stranden, want MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sabelde het werk meteen neer.

Van Peteghem had naar eigen zeggen al langer de bedoeling om een deel van de taxshift nog deze legislatuur uit te voeren - als er gewacht werd op een volgende regering, zouden de eerste hervormingen er niet komen voor 2025 - maar het was wachten op het goeie moment. “Ik heb altijd gezegd dat de fiscale hervorming een van de belangrijkste hervormingen van deze regering is. Maar het is ook een delicaat dossier, waar ministers in het verleden weleens op afgerekend werden. De juiste timing was cruciaal.”

De vraag is nu hoe heet de soep uiteindelijk gegeten zal worden. Volgens cd&v kregen de plannen de voorbije weken achter de schermen steun van Bouchez en de socialistische partijen PS en Vooruit. Maar het is afwachten of die steun overeind blijft wanneer duidelijk wordt welke fiscale gunstregimes geschrapt worden. Een bron in de regering benadrukt: “Er is enkel beslist dat er een hervorming komt. Hoeveel mensen daaraan overhouden, en waar dat geld gezocht wordt, daar is nog geen enkel akkoord over.”