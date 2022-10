Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) last rustperiode in: ‘Mentaal welzijn komt op eerste plaats’

“De afgelopen jaren waren enorm druk”, zegt de Limburgse. “Mijn job heeft me al veel voldoening gegeven. Van de liefde uit Limburg tot belangrijke dienstreizen. Maar het heeft ook veel van me gevraagd. En op een bepaald moment moet je ook aan jezelf denken. Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats.”

Kitir zegt dat ze op medisch advies “de komende tijd wat rust” zal nemen. “Ik ben omringd met capabele mensen die intussen zullen zorgen dat het werk wordt verdergezet. Ik hoop dat jullie me die rust gunnen. We zien elkaar snel terug.” Kitirs partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke neemt tijdelijk haar bevoegdheden binnen de regering over.

Kitir is sinds 2020 minister in de regering-De Croo voor Vooruit. Daarvoor was ze vijf jaar lang fractieleider van de partij in de federale Kamer, bij de verkiezingen van 2019 haalde ze als lijsttrekker het derde hoogste aantal voorkeurstemmen in de provincie Limburg.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau spreekt over “een moedige beslissing om even wat gas terug te nemen en tijd voor jezelf te nemen om zo sterker te kunnen terugkeren”. “Gezondheid komt steeds op de eerste plaats.”