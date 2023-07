Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil alle nachtvluchten vanop Zaventem afschaffen

Ecolo komt met een radicaal voorstel om de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem terug te dringen. Gilkinet wil vanaf de winter van 2024 alle nachtvluchten schrappen. Concreet betekent het dat tussen 23 uur en 6 uur ’s ochtends geen vliegtuigen meer mogen landen of opstijgen. In de avonduren, tussen 21 en 23 uur, moet de geluidshinder ook met 30 procent omlaag.

“Ons voorstel ligt volledig in lijn met het regeerakkoord”, klinkt het bij Gilkinet. De federale regering had afgesproken om een oplossing te realiseren voor de geluidshinder. Die oplossing is voor Ecolo glashelder: zonder vluchten geen lawaai. Zo eenvoudig is het.

Ook overdag moet het aantal vluchten omlaag. Volgens Gilkinet is zijn voorstel de enige manier om de rust en de levenskwaliteit van de omwonenden te garanderen. De ingreep is ook broodnodig om de luchthaven en de 64.000 jobs die eraan verbonden zijn, te verduurzamen, klinkt het. Gisteren legde de Ecolo-minister zijn plan een eerste keer voor aan de andere Vivaldi-kabinetten.

Daar werd het al meteen afgeschoten. Bij Open Vld klinkt het dat dit géén regeringsstandpunt is. “Als we dit doen, zijn er 14.000 directe en indirecte jobs die verloren dreigen te gaan.” Eenzelfde geluid bij de Kamerfractie van de liberalen. “Een totaalverbod op nachtvluchten is economische waanzin. Wereldvreemd”, zegt Tim Vandenput, Kamerlid en bewoner van de Rand.

De milieubeweging is wel tevreden. “Dit is een mijlpaal voor de gezondheid van de omwonenden. En een mooie eerste stap naar een duurzaam en toekomstgericht beheer van onze nationale luchthaven”, laat Bond Beter Leefmilieu (BBL) weten in een jubelend persbericht.

Durant

Al ruim twintig jaar kibbelen de Vlaamse en Brusselse regering over de geluidshinder die het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Zaventem veroorzaakt. Het dossier werd al die tijd van regering op regering doorgegeven. Een oplossing werd er nooit gevonden.

Zo was er rond de eeuwwisseling de mislukte poging van ex-minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) om nachtvluchten af te schaffen. En een studie die de vorige minister van Mobiliteit François Bellot (MR) bestelde om voor eens en voor altijd een objectieve blik te krijgen op het probleem. Ze werd eerst betwist door de Brusselse en vervolgens door de Vlaamse regering.

Binnen de Vlaamse regering heeft men weet van het voorstel van Gilkinet. Het werd ook daar meteen van tafel geveegd. “Je kan de luchthaven ook helemaal sluiten, dan verdwijnt er nog meer overlast - maar helaas ook een economische groeimotor van Vlaanderen én Brussel. Zijn er volgens meneer Gilkinet nog niet genoeg werklozen in Brussel?”, reageert minister Ben Weyts (N-VA).

De gemeenteraad van Brussel nam maandagavond nog een motie aan om nachtvluchten boven Brussel te verbieden en de geluidsoverlast van vluchten van en naar de luchthaven van Zaventem te beperken. Het gaat om een initiatief van Didier Wauters (Les Engagés, het vroegere cdH).

Bij de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA wordt ziedend gereageerd. “Van het afschaffen van de nachtvluchten kan geen sprake zijn. Het is een waanzinnig idee dat recht in de prullenmand gekeild moet worden”, is gedelegeerd bestuurder Hans Maertens fors.

Brussels Airport Company heeft vorig jaar goed 16 miljoen euro winst geboekt. Het was de eerste winst in drie jaar voor de uitbater van de luchthaven in Zaventem, na de lastige coronajaren.

Reactie DHL

DHL reageert op het zoveelste politieke ballonnetje in een dossier met precaire evenwichten. “We betreuren zeer sterk de aanpak met ballonnetjes en losse voorstellen, die haaks staan op het Europese beleidskader.”

“De Belgische luchtvaartsector, onze medewerkers en de omwonenden zijn al meer dan twintig jaar met regelmaat speelbal van uiteenlopende politieke voorstellen, terwijl iedereen alleen gebaat is bij een eerlijke dialoog en duidelijkheid”, klinkt het. “Een fors en losstaand voorstel brengt die duidelijkheid niet en remt duurzame investeringen. Het kan voor onrust en polarisatie zorgen, maar niet voor oplossingen.”