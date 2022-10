Minister Rishi Sunak stelt zich kandidaat voor Britse premierschap

Sunak zegt dat hij de economie van het land wil herstellen. “Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we worden geconfronteerd met een diepe economische crisis”, schrijft hij. “De keuze die onze partij nu maakt, zal bepalen of de volgende generatie Britten meer mogelijkheden zal hebben” dan de generaties daarvoor. Hij belooft ook de partij te herenigen.

Sunak is de tweede Tory die zich kandidaat stelt als partijleider en eerste minister. Penny Mordaunt, fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis, had vrijdag al aangekondigd dat ze in de race zou stappen.

Kandidaten moeten tegen maandag 14 uur (Britse tijd) minstens honderd nominaties krijgen van conservatieve leden van het Lagerhuis. Momenteel voldoet Sunak als enige aan die vereiste. Volgens een telling van de Britse omroep BBC News heeft hij zondagmiddag al de steun van ruim 130 parlementsleden. De teller van Mordaunt staat op 23.

Verwacht wordt dat ook gewezen eerste minister Boris Johnson opnieuw een gooi zal doen naar het leiderschap. Maar voorlopig heeft ‘BoJo’ nog geen aankondiging daarover gedaan. Hij kan wel al rekenen op 55 nominaties.