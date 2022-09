Minister-president Jan Jambon tijdens septemberverklaring: ‘Voor u staat een nederig man. Maar tegelijk een trots man’

Na een reeks bijzonder zware onderhandelingen heeft de Vlaamse regering dan toch een akkoord bereikt over de begroting en een noodpakket energie. In het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering is voor 4 miljard euro aan crisismaatregelen en 1 miljard euro aan leningen voor bedrijven voorzien. Minister-president Jan Jambon lichtte het volledige pakket toe in zijn Septemberverklaring voor het Vlaams Parlement.

“Voor u staat een nederige man. En tegelijk een trotse man”, zei Jambon. “Nederig omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering niet fraai was. Daar moeten we allen samen lessen uit trekken.”

Hij noemde de vertoning van maandag “pijnlijk”, en erkende dat zijn “ego deuken geïncasseerd heeft”. Tegelijkertijd is Jambon ook “trots” op het “ongelooflijk sterke pakket ten voordele van onze gezinnen en bedrijven”, zei hij.

Opvallend was ook dat de minister-president Sovjetleider Vladimir Lenin citeerde: “‘Er zijn decennia waarin niets gebeurt; en er zijn weken waarin decennia gebeuren.’ Lenin was een verschrikkelijke tiran, maar dit citaat bevat waarheid.”

Als afsluiter richtte de minister-president zich nog eens expliciet naar de volksvertegenwoordigers: “Laten we samen werken om deze crisis te overwinnen en samen werken aan een betere toekomst. Ik vraag u dus, vertegenwoordigers van de Vlamingen, het stevige pakket aan steunmaatregelen mogelijk te maken.”

De regering-Jambon stond de voorbije dagen aan de rand van de afgrond na een aanhoudend meningsverschil over het groeipakket, oftewel de vroegere kinderbijslag. Regeringspartij cd&v wilde het basispakket in die kinderbijslag koppelen aan de stijging van de levensduurte, maar dat vonden coalitiepartners N-VA en Open Vld te duur. Uiteindelijk gingen de christendemocraten toch akkoord met een eerder voorstel.

Wat is er voorgesteld?

• De indexering van het basisbedrag in het groeipakket wordt opnieuw van 1 op 2 procent gebracht. Daarnaast krijgen alle kinderen in 2022 en 2023 een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro.

• De doelgroep van de sociale toeslagen wordt uitgebreid van 30.000 tot 80.000 kinderen, of zowat 10 procent van het totaal.

• De kinderopvang krijgt tot 2027 elk jaar 100 miljoen euro extra.

• Voor de bedrijven komt er een pakket van 250 miljoen euro aan subsidies, op voorwaarde dat ze investeren in energiebesparing. De ondernemingen krijgen daarnaast 1 miljard euro aan leningen en waarborgen om hen door de energiecrisis te helpen.

• De jobbonus, die in extra nettoloon voorziet voor de laagste lonen, wordt uitgebreid. Het plafond wordt verhoogd tot een bruto maandloon van 2.900 euro. Het maximale jaarlijkse bedrag van de bonus stijgt van 600 tot 700 euro.

• Voor de Blue Deal, het plan tegen waterschaarste en droogte, wordt 250 miljoen euro voorzien. Vanaf volgend jaar wordt er structureel 20 miljoen euro bijkomend uitgetrokken, plus een extra van 150 miljoen gespreid over de komende twee jaar.

• Daarnaast wordt de indexering van de huurprijzen beperkt. Enkel de eigenaars van gebouwen met een zeer goede energiescore mogen de volledige index doorrekenen. Naarmate het energiepeil daalt, neemt ook de maximale indexering af.