Minister-president Jambon op tweedaags bezoek in Oekraïne: ‘We geven voor 2 miljoen euro steun via het Rode Kruis’

Rode Kruis Vlaanderen en Jambon bezochten vanochtend een ziekenhuis en een watervoorzieningsmaatschappij in de stad Loetsk, twee van de instellingen die voor hun stroomvoorziening rekenen op generatoren die Vlaanderen recent heeft geschonken. “Enkel daarmee zijn al 127.000 Oekraïners verzekerd van drinkbaar water en kan het Lutsk City Clinical Hospital duizenden patiënten blijven helpen. En zo komen er binnenkort nog tientallen stroomgeneratoren bij voor bestemmingen in Loetsk, Rivne en Odessa”, zegt Philippe Vandekerckhove van Rode Kruis Vlaanderen.

Een Vlaamse delegatie vloog zondag naar Polen en vertrok van daaruit naar het Oekraïense Lviv, om deze ochtend door te reizen naar Loetsk. Op basis van de jongste cijfers van de VN hebben momenteel 17 miljoen Oekraïners dringende humanitaire hulp nodig. Zeker tijdens deze wintermaanden is de situatie zeer precair. Vooral de beschadigde energie-infrastructuur in het land zorgt voor een groot gebrek aan (mobiele) energiebronnen zoals stroomgeneratoren. Rusland probeert al maandenlang de kritische infrastructuur in Oekraïne uit te schakelen met raketaanvallen.

Jan Jambon op werkbezoek in Oekraïne. Beeld BELGA

“Ook de zorginstellingen en scholen hebben geen betrouwbare, constante stroomtoevoer meer. Soms is er zelfs in grote delen van het land helemaal geen elektriciteit. Daarom geeft de Vlaamse overheid voor 2 miljoen euro extra toestellen en materialen aan het Rode Kruis, om deze noden te helpen lenigen”, laat Jambon weten vanuit Oekraïne. Zestien van de beloofde stroomgeneratoren zijn intussen al in Oekraïne, onder meer dus in de stad Loetsk. De rest volgt snel, luidt het.

Oorlogsgeweld

“We zetten als Rode Kruis Vlaanderen nu vooral in op generatoren. Daarna zullen we voor het overgebleven bedrag ook nog kijken naar andere noodhulpgoederen. Denk bijvoorbeeld aan gasbranders, zaklampen of powerbanks. En verder blijven ook de andere humanitaire noden voor non-foodvoorwerpen hoog, zoals hygiënische kits, dekens en zelfs ambulances. Die logistieke puzzel zijn we gaandeweg samen met het Oekraïense Rode Kruis aan het leggen”, zegt Vandekerckhove.

Boven op de 8 miljoen Oekraïners die het land ontvlucht zijn, zijn er ook zo’n 6,5 miljoen burgers die intern ontheemd zijn - op de vlucht in eigen land. Die kwetsbare groep heeft ook nood aan humanitaire hulp, zegt Jambon. “Vlaanderen werd in het verleden meermaals geteisterd door oorlogsgeweld. In die donkere tijden waren er altijd mensen en volkeren die ons hielpen te overleven. Binnen het kader van wat wij als Vlaanderen kunnen en mogen doen, kiezen we er resoluut voor om het Oekraïense volk te helpen, zowel in hun eigen land als bij de opvang van vluchtelingen.”