Minister-president Jambon aan de vooravond van 11 juli: ‘Het is écht tijd dat we het hoofd wat vaker koel houden’

Volgens Jambon, die straks aan het laatste jaar van zijn regeerperiode begint, doet Vlaanderen het goed. “Maar het Vlaamse spreekwoord luidt jammer genoeg: ‘Geen sant in eigen land’. Bescheidenheid siert, maar laten we onze eigen sterkten toch niet te veel naar beneden praten. Dikwijls schatten Vlamingen hun eigen troeven pas naar waarde, als ze internationale waardering hebben gekregen. Welnu, ik zeg u hier luid en duidelijk: we spelen in veel domeinen Champions League! Alleen weten veel Vlamingen dat niet. Ja, ik maak me daar zorgen over.”

Jambon pleit daarom voor “meer rust” in de politiek en het maatschappelijk debat. “We moeten de verzuring in de samenleving tegengaan. Rust vinden in de manier waarop we politiek bedrijven. Rust in de manier waarop we over en met elkaar communiceren. Het voorbije jaar was er veel hitsigheid, broeierigheid, agressiviteit, negativiteit, maar ook oppervlakkigheid en dikwijls een groot gebrek aan nuance en intellectuele eerlijkheid. Eén onbezonnen tweet of één lichtzinnig filmpje op TikTok beheersen soms dagenlang het nieuws. Het is écht tijd dat we het hoofd wat vaker koel houden.”

Confederaal

Voor het laatste jaar van zijn regeerperiode belooft minister-president Jambon dat zijn centrumrechtse coalitie zal blijven besturen. “Onze kinderopvang kan inderdaad nog beter en efficiënter georganiseerd worden. De werkzaamheidsgraad bij mensen met een migratieachtergrond moet inderdaad nog serieus naar omhoog. De kwaliteit van het onderwijs moet inderdaad verder naar omhoog. De tanker is aan het keren, maar we zijn nog niet in de haven.”

Terwijl Jambon maatschappelijke rust bepleit, vraagt hij wel communautaire actie. Meer bepaald voor het confederalisme dat zijn partij nu bijna tien jaar voorstaat. “Over een jaar moeten we voor niks minder gaan dan een structurele omwenteling van dit land, dat nu helemaal vierkant draait. Dat wil zeggen: geen gewriemel in de marge of accentverschuivingen, maar de resolute toewijzing aan de deelstaten van nog meer homogene beleidsdomeinen: de hele gezondheidszorg, het volledige arbeids- en tewerkstellingsbeleid, alles wat met economie te maken heeft en ga zo maar door.”

Het is niet voor het eerst dat Jambon deze oproep doet. Na de verkiezingen in juni 2024 zal blijken of zijn confederale plannen haalbaar zijn.