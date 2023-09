Minister Lydia Peeters lichtgewond na kop-staartbotsing op E314 in Genk

Na het incident werd minister Peeters overgebracht naar het ziekenhuis, omdat er ze kampte met nek- en rugklachten en ze vermoedden dat ze een whiplash had. Na enkele onderzoeken mocht Peeters het ziekenhuis al snel verlaten en werd ze weer naar huis gebracht. Haar afspraken van maandag zijn afgezegd, voor de rest van de week is het afwachten of ze nog extra rust nodig heeft.

“De minister zat op de achterbank van haar wagen, en ze was aan het werk met haar laptop en gsm", vertelt haar woordvoerder. “Alle spullen vlogen natuurlijk door de wagen. Een harde klap. Haar chauffeur was aanvankelijk onderweg naar de partijtop in Brussel, maar daar is ze dus nooit geraakt.” Peeters rijdt in een elektrische Mercedes EQS.

Ook in het voertuig dat de auto van de minister aanreed, liep een inzittende verwondingen op. Een van de passagiers moest ter verzorging naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte een lange file. De brandweer kwam ter plaatse om signalisatie te voorzien, terwijl de federale wegpolitie de nodige vaststellingen deed.