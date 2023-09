Minister Gennez na gesprek met Israëlische ambassadeur over eerdere uitspraken: ‘Dialoog blijft open’

Vorige week kondigde Gennez aan dat de ‘vergeten crisissen’, waaronder in Congo en de bezette Palestijnse gebieden, extra aandacht moeten krijgen van de Belgische humanitaire ngo’s. “In de bezette Palestijnse gebieden, bijvoorbeeld, wordt de situatie onhoudbaar. Er worden hele dorpen van de kaart geveegd door de Israëli’s”, zei ze in een interview met deze krant.

De uitspraak werd niet gesmaakt door Israël. Belgisch ambassadeur Jean-Luc Bodson werd door het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden en kreeg een berisping.

Gisteren had Gennez dan op haar beurt een gesprek met de Israëlische ambassadeur in België. “We hebben onze bezorgdheid geuit over het toenemende geweld en het oplopende aantal slachtoffers, zowel in de bezette Palestijnse gebieden als in Israël, en over de impact ervan op projecten, gebouwen en scholen die mee zijn gesteund door internationale solidariteit”, zegt Gennez daarover.

“We hebben de boodschap meegegeven dat België zal werken aan de versterking van onze ontwikkelingsprojecten in Palestina, vooral diegene die zich inzetten voor gelijke rechten en democratie. En dat we op Europees niveau zullen blijven ijveren voor een betere monitoring van de gevolgen van het toenemende geweld en instabiliteit op Europese ontwikkelingsprojecten in het gebied.”

Het Belgische doel blijft nog steeds een vreedzame tweestatenoplossing, aldus de minister. “De dialoog met de Israëlische regering blijft open.”