Minister Demir scherp in aanloop naar Overlegcomité Energie: ‘Overleg over wat?’

Neen, veel zin lijkt minister Demir niet te hebben in het Overlegcomité Energie van woensdag. Alle regeringsleiders en bevoegde ministers zullen dan voor het eerst samenzitten over de energiecrisis. “Overleg weigeren zou onbeleefd zijn, maar overleg over wat? Met welke ideeën komt de federale regering naar het Overlegcomité? Er is ons nog geen agenda bezorgd”, zei ze op een bijeenkomst in Beringen.

Demir vervolgde: “Vlaanderen heeft binnen haar bevoegdheden geen overlegcomité nodig om de renovaties en uitrol van hernieuwbare energie te versterken. Het zou heel vreemd zijn dat we vandaag pas in actie zouden schieten, we zijn al sinds begin dit jaar beslissing na beslissing aan het nemen. Zoals we vandaag hier ook aantonen heeft Vlaanderen haar huiswerk op orde, met meer dan 1 miljard euro om mensen te helpen verbouwen en minder energie te verbruiken.”

Volgens de Vlaamse minister zijn er daarentegen wel ingrepen die op federaal en Europees vlak snel kunnen gebeuren. “Het zou de federale regering sieren eindelijk eens iets te beslissen rond de kernuitstap. Ze moet zo veel mogelijk kerncentrales voor minstens twintig jaar verlengen. Ik vraag dat intussen al twee jaar, maar het blijft muisstil.”

Europa jaagt volgens Demir de energieprijs dan weer zelf de hoogte in door de uitstootrechten voor CO 2 beperkt te houden. “De Europese prijs van CO 2 is vandaag torenhoog, maar Europa heeft alle sleutels in handen om die prijs drastisch te laten zakken door extra emissierechten vrij te geven”, zegt Demir.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau laat via Instagram weten niet opgezet te zijn met de uitspraken van Demir. “Overleg over wat? Over de mensen hun energiefactuur, Zuhal!”, klinkt het. “Komaan. Wij zijn politici van een nieuwe generatie. Ik hoop echt dat je als Vlaams minister van Energie alles op alles zet. Werk mee, in plaats van nu al te zagen.”