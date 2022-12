Minister Demir schaft vergunningsplicht voor ontharding af: ‘Huidige regeling is pure kafka’

“De huidige regeling leidt tot Kafkaiaanse situaties”, zegt de N-VA-minister. “Wie wil ontharden had een vergunning nodig, terwijl wie bestaande verharding gewoon vervangt geen vergunning nodig had. Dat druist volledig in tegen onze Blue Deal. Met die zotternijen maken we dan ook komaf.”

Door de hoge verhardingsgraad in Vlaanderen kan de bodem op veel plaatsen onvoldoende water opnemen. Door die verminderde infiltratiecapaciteit wordt het water sneller afgevoerd en dat vergroot de kans op overstromingen op aanpalende percelen. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

De Vlaamse regering neemt al maatregelen om ontharding te stimuleren. Maar er zitten volgens minister Demir nog hiaten in de regelgeving. Wie meer dan 300 vierkante meter verharding wil afbreken, heeft daarvoor een vergunning nodig. Maar als je de bestaande verharding gewoon vervangt door nieuwe verharding, is geen vergunning nodig. “Pure kafka”, meent Demir. Daarom worden de regels nu aangepast en moet het makkelijker worden om te ontharden. “Wie wil ontharden heeft daar dus niet langer een vergunning voor nodig.”