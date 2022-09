Minister Demir: geen vergunning voor gascentrale in Vilvoorde, wél voor centrale in Tessenderlo

Het is de tweede keer dat Demir de vergunning voor de centrale in Vilvoorde weigert. Volgens de minister blijkt uit technisch nazicht dat Engie “niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken”. De lichtere gascentrale van Engie zou méér uitstoten dan de zwaardere centrale in Tessenderlo, die volgens minister Demir wél de innovatiefste en best beschikbare technieken inzet.

Minister Demir hoopt naar eigen zeggen dat er met haar beslissing “eindelijk een einde komt aan de ‘poppenkast’ rond de gascentrales”.