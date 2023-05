Minister De Sutter belooft schoon schip te maken bij Bpost en is scherp voor PS: ‘Ik vind dat niet normaal’

“Een beginnersfout of een inschattingsfout: noem het zo u wil. Het punt is dat ik een slechte praktijk uit het verleden heb doorgezet, en dat was fout.” Vicepremier Petra De Sutter (Groen) was niet te beroerd om in eigen boezem te kijken in de langverwachte Kamerzitting over de schandalen bij Bpost. De Sutter legde ook een actieplan op tafel om een aantal “constructiefouten” recht te zetten, waaronder de innige verstrengeling tussen de staat en het pakjesbedrijf.

Op dit moment heeft de federale overheid 51 procent van de aandelen van Bpost in handen, terwijl het bedrijf sinds 2013 beursgenoteerd is. Hierdoor draagt De Sutter als voogdijminister twee verschillende petjes: ze is zowel toezichthouder als klant van Bpost. Om een einde te maken aan deze verwarrende situatie, zullen alle aandelen van Bpost worden ondergebracht onder de federale investeringsmaatschappij FPIM. Dat plan stond al in het regeerakkoord van Vivaldi, maar werd tot nu toe niet uitgevoerd.

Waarover gaat dit ook weer? Minister Petra De Sutter ligt onder vuur omdat twee Bpost-medewerkers op haar kabinet werken maar nog betaald werden door het postbedrijf. Volgens uitgelekte whatsappberichten zou een van hen betrokken zijn geweest bij gesprekken over het krantencontract, wat vragen oproept over mogelijke belangenvermenging. Vandaag besliste ze al om de gedetacheerde medewerkers te laten terugkeren naar Bpost en voortaan geen personeelsleden van het postbedrijf meer in te schakelen als expert op haar kabinet. Meer tekst en uitleg gaf ze deze ochtend in de Kamercommissie.

Voorts wil De Sutter een einde maken aan de detacheringen naar kabinetten vanuit beursgenoteerde bedrijven, zoals de twee medewerkers die ze tewerkstelde terwijl ze nog op de loonlijst van Bpost stonden. Hiervoor moet een KB uit 2001 worden aangepast. Ook pleit ze voor de oprichting van een nieuwe administratie, die de relatie tussen de post en de overheid neutraler moet maken. De waakhond BIPT moet worden versterkt.

Het plan komt nu op tafel van het kernkabinet te liggen. De Sutter: “Ik hoop dat het illustreert dat we de problemen willen aanpakken.”

Scherp voor PS

Vlak voor het binnengaan schoot De Sutter met scherp op de Franstalige socialisten van de PS. Uit een reconstructie van de krant De Tijd bleek dat PS-voorzitter Paul Magnette samen met vicepremier Pierre-Yves Dermagne ging vergaderen in de kantoren van Bpost. “Ik vind dat niet normaal’, aldus De Sutter. “Ik stel me daar net als u vragen bij.”

Ook Audrey Hanard, voorzitter van de raad van bestuur van Bpost, zal in het parlement tekst en uitleg moeten geven volgens De Sutter. Zij werd bij haar aanstelling voorgedragen door de PS.