Minister Ben Weyts (N-VA) over vermeende dronkenschap in parlement: ‘Alstublieft zeg!’

Bekijk: Verscheen Ben Weyts dronken in het parlement?

“U ziet hier een fragment van een laatavonddebat waarbij ik me verspreek”, begint Weyts zijn uitleg in ‘De Afspraak’. “Het lijkt soms alsof ik in mezelf spreek, terwijl ik natuurlijk aan het repliceren ben op iemand wiens microfoon afgesloten staat maar die me wel regelmatig onderbreekt.”

Velen concludeerden op basis van de beelden dat de N-VA-minister te diep in het glas had gekeken. “Ik weet dat men daar iets anders van heeft gemaakt, meer dan een maand later. Ik heb dat al in alle toonaarden ontkend.”

Weyts heeft een andere uitleg: “Ik had een lange dag gehad, ik ben nog gaan lopen, gaan eten. Maar dat maakt in dezen allemaal niets uit (...) Ik had absoluut niet te veel gedronken.”

Bij de vraag of hij helemaal niets alcoholisch op had, zucht Weyts: “Alstublieft zeg, waar wilt u in godsnaam naartoe? Ik stel vast dat men daar geen punt van maakte, en na een maand ineens wel. Ik werd daardoor overvallen, en vervolgens gaat die bal aan het rollen. En dan is het voor een politicus niet bepaald zo dat je het voordeel van de twijfel geniet. Integendeel: er worden meteen grote verhalen neergepend.”

Weyts neemt de politieke en journalistieke deontologie op de korrel. Volgens hem worden de grenzen alsmaar meer verlegd. “Ik stel vast dat ik in het verleden toch wel wat gewoon ben moeten worden. Dat men mij heeft versleten voor kindermoordenaar toen het ging over het openhouden van de scholen, dat ik verantwoordelijk was voor het besmetten van kinderen en jongeren, en nu is het dit verhaal. Ik vind dat grenzen worden verlegd en overschreden.”