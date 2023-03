Minimumdoelen: scholen dreigen pas vlak voor einde schooljaar duidelijkheid te hebben over curriculum

Ondanks het akkoord dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) deze week trots voorstelde, rommelt het nog steeds over de minimumdoelen. Nadat vier experts zijn opgestapt, wordt een finale landing voor het eind van het schooljaar krap.

Als een eerste, langverwachte poging om scholen meer duidelijkheid te geven richting 1 september. Zo presenteerden Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijsverstrekkers afgelopen dinsdag de eerste minimumdoelen voor de leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Minimumdoelen zijn de oude eindtermen: het is de verzameling aan minimale kennis waarvan het Vlaams Parlement zegt dat alle leerlingen ze moeten kennen. Is hij te snel willen gaan?

In de zogenaamde valideringscommissie vielen ze afgelopen afgelopen dinsdag uit de lucht toen Weyts en co. alvast de minimumdoelen voor de gemeenschappelijke vakken vrijgaven en voorstelden als een definitief en goedgekeurd geheel. De andere helft van de doelen, voor de richtingspecifieke vakken, zou in mei volgen, zo was de boodschap.

Voor alle duidelijkheid: de valideringscommissie is een van de commissies die zich buigt over de versobering van de eindtermen waartoe het Grondwettelijk Hof bevolen heeft. Het is, zoals de naam zegt, de groep experten die aan het eind van de keten finaal zijn validering geeft.

Afgeklopt

De commissie bevat vier externe experten – Jan Vanhoof (UAntwerpen), Fien Depaepe (KU Leuven), Elke Emmers (UHasselt) en Nancy Van Ranst (Arteveldehogeschool / Odisee Hogeschool). Volgens hen waren nog niet alle doelen die dinsdag gepresenteerd werden afgeklopt. Dat kwam omdat de commissie vond dat sommige minimumdoelen nog te vaag waren. Zo zouden leraren en scholen niet kunnen evalueren of leerlingen ze wel behalen.

“We waren dan ook verbaasd dat de herwerking van de minimumdoelen dinsdag als een rimpelloos en afgewerkt proces werd voorgesteld, evenals dat aangegeven werd dat de kwaliteit van de minimumdoelen hoger is dan wat in het verleden het geval was”, zeggen de vier in een gemeenschappelijke mededeling die ze aan De Morgen bezorgden.

“Met onze terugtrekking uit de valideringscommissie willen we het signaal geven dat dit vanuit onze perceptie niet het geval is en dat we ons daar vanuit onderwijskundige achtergrond ernstige zorgen om maken.” De vier gaven woensdagavond hun ontslag uit de commissie.

Volgens Weyts werden er aanpassingen gedaan om aan deze vrees tegemoet te komen en bemiddelde hij daarbij verschillende keren persoonlijk. “Soms waren het ook dovemansgesprekken, waar ons onderwijs niets aan heeft”, zegt hij in een reactie.

Deadline

Rest de vraag: wat nu? Dinsdag werden dan wel alvast de minimumdoelen voor de gemeenschappelijke vakken vrijgegeven, voor de specifieke vakken die bijvoorbeeld de richting Bedrijfswetenschappen of Latijn-Wiskunde net tot dat maakt, moeten de minimumdoelen nog goedgekeurd worden. Kan dat zonder de vier externe leden?

Statutair kan dat niet, geeft voorzitter Luc De Man aan. “Het is onze bedoeling om tegen volgende week een oplossing te hebben om verder te kunnen werken,” zegt De Man, die besloot om aan boord te blijven, “in het belang van leerlingen en leerkrachten.” Opvallend: ook de vier ontslagnemende experten hopen expliciet dat de commissie zonder hen haar werk zal kunnen voortzetten.

Al leidt hun ontslag onvermijdelijk wel tot vertraging. “De facto ligt ons werk sinds gisterenochtend stil”, zegt De Man. “Het blijft onze bedoeling om voor het einde van het schooljaar rond te zijn. Maar de timing van mei wordt lastig. Al blijven we ons inzetten. Daarvoor hebben we tijd nodig.”