Minder gunstige vooruitzichten voor Belgische economie, maar geen recessie in 2023

Terwijl het Planbureau drie maanden geleden nog mikte op een groei dit en volgend jaar van respectievelijk 1,3 en 1,6 procent, is de verwachting dat de Belgische economie dit jaar 1 procent zal groeien. In 2024 zou de groei 1,3 procent bedragen. Het gaat om een aanzienlijke vertraging in vergelijking met 2022, toen de groei 3,2 procent bedroeg. Door de groei van 1 procent in 2023 zou de werkgelegenheid met 50.000 personen moeten toenemen.

De neerwaartse herziening is een gevolg van de sombere vooruitzichten voor de wereldeconomie en de opnieuw aantrekkende inflatie als gevolg van de stijgende olie- en gasprijzen.

Het feit dat we, in tegenstelling tot Nederland en Duitsland, geen recessie doormaken, dankt het Planbureau “aan de omvang van de dienstensector en de ondersteuning van de koopkracht door de automatische indexering van de inkomens”.

Inflatie

In augustus 2023 viel de inflatie terug tot 4,1 procent. In oktober van vorig jaar piekte die nog op 12,3 procent. Het Federaal Planbureau verwacht dat de daling zich nog tot oktober zal verderzetten. Vanaf november wordt opnieuw een stijging voorzien door de recente toename van de olie- en gasprijzen. In de tweede helft van 2024 moet de inflatie opnieuw afkoelen, zegt het Planbureau. De inflatie zou uitkomen op gemiddeld 4,4 procent in 2023 en 4,1 procent in 2024.